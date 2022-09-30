Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili cezaevinde intihar etti! Azra'nın annesi kızının mezarına koştu

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Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde intihara kalkıştı. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra’nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular Köyü'ndeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi. Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu'nun Azra’ya hitap etmesi ise yürekleri burktu.

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Anne Mezide Haytaoğlu “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onun da annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün” dedi.

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Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ise katil Mustafa Murat Ayhan’ın ölüm haberini alır almaz Diyarbakır’a gitti. Haytaoğlu'nun cezaevi savcısına cesedi görmek istediğini ilettiği öğrenildi.