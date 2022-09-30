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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili cezaevinde intihar etti! Azra'nın annesi kızının mezarına koştu

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#Antalya#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Murat Ayhan
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 09:24

Antalya’da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nu vahşice öldüren ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan katil Mustafa Murat Ayhan tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde intihar etti. Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu kızına katilinin ölüm haberini mezarını ziyaret ederek verdi. Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu'nun kızına söyledikleri yürek burktu.

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Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini parçalayarak ormanlık alana atan katil Mustafa Murat Ayhan (49), yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mustafa Murat Ayhan önceki akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Diyarbakır T Tipi 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hücresinde intihara kalkıştı. Durumun fark edilmesiyle hastaneye kaldırılan Ayhan hayatını kaybetti.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili cezaevinde intihar etti Azranın annesi kızının mezarına koştu

Mustafa Murat Ayhan’ın cezaevinde öldüğü haberini alan Azra’nın annesi Mezide Haytaoğlu Azra’nın Kadirli ilçesi Durmuşsofular Köyü'ndeki mezarını ziyaret ederek katilin ölüm haberini verdi. Azra’nın mezarı başında dua okuyup gözyaşı döken anne Mezide Haytaoğlu'nun Azra’ya hitap etmesi ise yürekleri burktu.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili cezaevinde intihar etti Azranın annesi kızının mezarına koştu

Anne Mezide Haytaoğlu “Kızımın parçalarının yerini söylemeden gitti. Az çekti. Benim çocuğumun eksiklerinin yerini söylemeden gitti. Şimdi onun da annesi yansın. Hiçbir annenin acı çekmesini istemem ama benim çektiğim acıları görsün” dedi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili intihar ettiAzra Gülendam Haytaoğlu’nun katili intihar ettiHaberi Görüntüle

Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu ise katil Mustafa Murat Ayhan’ın ölüm haberini alır almaz Diyarbakır’a gitti. Haytaoğlu'nun cezaevi savcısına cesedi görmek istediğini ilettiği öğrenildi.

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#Antalya#Azra Gülendam Haytaoğlu#Mustafa Murat Ayhan

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