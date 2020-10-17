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Turan YILMAZ / ANKARA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
Azerbaycan tezkeresi takıldı, gerginlik yaşandı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan’a yapacağı resmi ziyarete ilişkin tezkerenin Meclis Genel Kurulu’ndaki ilk oylamasının toplantı yeter sayısına takılması, iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “190 vekilimiz ‘Evet’ dedi, 10 eksiğimiz oldu, hepsi ya komisyonda ya genel merkezde ya da toplantılarda. Çünkü muhalefet yaparken Azerbaycan tezkeresine ‘Hayır’ deneceği, yoklama yapılacağı hiçbirisinin aklına gelmez” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Turan’ın, CHP’yi 20-25 milletvekiliyle kilitlediğine ilişkin sözlerine “Yuh” diyerek tepki verdi. Turan da, “Bu ayıp, bu terbiyesizlik, bu yakışmaz” dedi. Özel ise “CHP’nin ciğerini oyacaksınız, sesimizi çıkarmayacağız. Hiçbir teamüle uymayacağımızı buradan açıkça ilan ediyoruz” diye devam etti. Daha sonra oylamada tezkere kabul edildi. 

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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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