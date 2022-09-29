Ayrılmak istemedim

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YUNUS Yücel’e 6 ay önce böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlk olarak teyzesi donör olmak istedi. Ancak yapılan tetkiklerde teyze, organ vermek için uygun bulunmadı. Hemen ardından ikiz kardeş Yusuf Yücel hiç tereddüt etmeden gönüllü oldu. Acıbadem Atakent Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi’nde Doç. Dr. Borçak Çağlar Ruhi, Genel Cerrah Prof. Dr. Remzi Emiroğlu ve yine Genel Cerrah Prof. Dr. Hamdi Karakayalı 2 farklı ameliyathanede aynı anda ikizleri ameliyata aldı. 3 saat süren ameliyatla böbrek nakli başarıyla gerçekleştirildi.

AYNI ACIYI ÇEKTİ

İkizlerin annesi Hüsne Yücel, “Yunus’a böbrek yetmezliği teşhisi konulunca Yusuf masaya iki yumruğunu birden vurdu ve ‘Kardeşime ben veririm böbreğimi’ dedi. 6 ay önce Yunus’un bacağında kramplar var diye aile hekimine gitmiştik. O günden sonra hastaneden çıkamadık. Ben kan grubum uymadığı için gönüllü olamadım. Sonra teyzesi gönüllü oldu ancak o da uymadığı için veremedi. Oğlumun vermesini ben de istedim. Çünkü birbirlerine çok bağlılar. Yunus hastayken sanki Yusuf da hasta gibi oluyordu. Onun çektiğini kardeşi de çekiyordu. Oğullarımın ikisinin de iyi olmasını istiyorum” diye konuştu.

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ZORLA KABUL ETTİ

İKİZ kardeşinin böbreğiyle sağlık bulan Yunus, “İlk duyduğumda çok üzüldüm. 17 yaşındaydım. Kardeşim, teyzem ‘Yunus böyle yaşamasın’ dediler. Ben vermelerini istemedim. Çünkü ‘Ya onların da ihtiyacı olursa’ diye korktum” derken, Yusuf Yücel ise “Kardeşim diyalize gittiğinde 4 saat olmuyordu. Eve geldiğinde çok yorgun oluyordu ve bu beni çok üzüyordu. Her zaman yanımda olsun istedim. Kardeşim çok itiraz etti ama zorla da olsa kabul ettirdik” diye konuştu.

ENFEKSİYON UYARISI

OPERASYONU gerçekleştiren ekipteki Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Borçak Çağlar Ruhi “Yunus’un böbrek hastalığının nedeni belli değildi. Yunus’un yaşını da göz önüne alınca çocukluk çağında geçirdiği ve muhtemelen fark edilmemiş bir enfeksiyon sonucu geliştiğini düşündük. Türkiye’de ne yazık ki birçok hastamızın böbrek yetmezliğinin nedeni bilinemiyor. Eğer yılda 1 kere düzenli olarak böbrek kontrolü yapılırsa böbrek yetmezliği gelişmeden önlem alabiliriz” dedi.