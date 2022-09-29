'Mucize Recep' teknesiyle Hürriyet’e poz verdi! Marmara’da 24 saat

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TERSLİKLER BENİ BULDU

* Kayığım denizin kenarındaydı. Saat 17.00 gibi aileme haber verip balığa çıktım. Telefonum bozulduğu için yanıma almamıştım. Daha önce yüzlerce kez yaptığım gibi balık tutup dönecektim. Sonra bütün terslikler beni buldu. Kayığın benzin deposunda kaçak varmış. Benzin bitti ve motor stop etti. Kürekle dönebileceğimi düşündüm ama ipleri çürükmüş. Kürek çekmeye çalışırken ipleri kopunca denize düşürdüm. Sürüklenmemek için çapa attım. Rüzgâr hızını arttırınca çapanın da ipi koptu. Çaresizce sürüklenmeye başladım.

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KIYAFETLERİMİ YAKTIM

* Artık iyice açığa gitmiştim. Balıkçıları, yük gemilerini gördüm. Bir gemiye el salladım, işaret yaptım. Onlar da bana el sallayıp yanımdan geçip gittiler. Hava kararınca rüzgâr iyice arttı, deniz dalgalandı. Kayık su alıyordu. Öleceğimi düşünmeye başladım. ‘Bu geceyi atlatayım kurtulacağım’ diyordum kendi kendime. O sırada Sahil Güvenlik botlarının çakar lambalarını gördüm. Beni aradıklarını anladım. Çok uzak geçmediler ama beni göremediler. Üzerimdeki kıyafetleri çıkartıp çakmakla yaktım. Bu sırada üzerimden helikopter de geçti ama hiçbiri görmedi.

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KAYIĞI AYAĞIMA BAĞLADIM

* Ertesi gün ne yapacağımı düşünürken, kayıktaki 50 metre uzunluğunda kabloyu buldum. Bir ucunu kayığa, bir ucunu ayağıma bağlayıp denize atladım. Amacım uzakta gördüğüm gemilerin yanına yüzmek ya da yollarını kesmekti. Tahmini olarak 50 metre yüzüyor, sonra kayığı yanıma çekiyordum. Kayığa kendimi bağlamasam onu da kaybedebilirdim. Ancak akıntı beni istemediğim yerlere sürüklüyordu. En son bir tekneye doğru dakikalarca yüzdüm ama beni fark etmediler bile. Sonra umudumu kaybedip kayığıma geri çıktım. O sırada yabancı bir gemiden beni yüzerken görmüşler. Eğer kayıkta olsaydım onlar da yanımdan gelip geçerlerdi. Bana yanaştılar, gemiye aldılar. Sonra da Sahil Güvenlik’e haber vermişler.





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Ailem de artık sağ bulunamayacağımı zannetmiş. Babaannem Tokat’taydı. Olayı öğrenince cenaze için gelmiş. İnsanlar cenazemi bekliyorlardı ama ben geldim. Hiçbir sağlık problemim yok. Denize çıkmayı seviyorum. Bir süre sonra yine balık için denize açılacağım.