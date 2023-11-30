×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AYM’den Reza Zarrab kararı

Güncelleme Tarihi:

#ANAYASA Mahkemesi#AYM#Orhan Aydın
AYM’den Reza Zarrab kararı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM), tiyatro sanatçısı ve yazar Orhan Aydın’ın Reza Zarrab hakkında attığı ve “rezil” ifadesini kullandığı tweet’ler nedeniyle 3 bin lira tazminata mahkum edilmesinin “İfade özgürlüğünün ihlali” olduğuna karar verdi.

Haberin Devamı

AYM, Aydın’a net 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. İhlal kararı ışığında Aydın, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak ve beraat edebilecek. AYM bu kararıyla bağlamına göre “rezil” ifadesinin hakaret oluşturmayacağını da kayda geçirdi.

Orhan Aydın 6 Mart 2016’da “Yemlediğiniz R.Z.’nin (Reza Zarrab) İran’daki partneri B.Z. (Babek Zencani) idama mahkum ediliyor, siz halen bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz” tweet’ini atmıştı.
                  m Oya ARMUTÇU / ANKARA

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANAYASA Mahkemesi#AYM#Orhan Aydın

BAKMADAN GEÇME!