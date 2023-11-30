AYM’den Reza Zarrab kararı

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AYM, Aydın’a net 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. İhlal kararı ışığında Aydın, İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak ve beraat edebilecek. AYM bu kararıyla bağlamına göre “rezil” ifadesinin hakaret oluşturmayacağını da kayda geçirdi.

Orhan Aydın 6 Mart 2016’da “Yemlediğiniz R.Z.’nin (Reza Zarrab) İran’daki partneri B.Z. (Babek Zencani) idama mahkum ediliyor, siz halen bu rezilin koynundan çıkmıyorsunuz” tweet’ini atmıştı.

m Oya ARMUTÇU / ANKARA