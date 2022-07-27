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AYM’den müfredat kararı

#AYM#Müfredat#Resmi Gazete
AYM’den müfredat kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), üye oldukları sendikanın çağrısı üzerine müfredat dışında, “Bir ders saatinde anadilin anlam ve önemini belirtecek şekilde ders işleme” eylemine katılan ve kınama ile maaş kesme disiplin cezasına çarptırılan 23 öğretmenin, ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruları reddetti.

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Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan AYM kararında, devletin eğitim politikalarını ve müfredatı belirleme yetkisi olduğu vurgulanarak, özetle şöyle denildi:

“Devletler eğitim politikalarında belirledikleri bir müfredat tercihiyle aktarılacak bilgi, anlayış ve düşüncelere ilişkin bir çerçeve çizmektedir. Nitekim Anayasa’nın 42. maddesinin üçüncü fıkrasında okullarda verilecek eğitimin devletin sıkı kontrolü altında olduğu, devletin belirleyeceği esaslara aykırı bir eğitimin mümkün olmadığı ifade edilmiştir. Öğretmen olan başvurucular, görevleri esnasında müfredatta yer almayan bir konuyu üstelik devletin bu alandaki politikalarına ve belirlediği esaslara aykırı olarak derste işlemek suretiyle dile getirmiştir. Başvurucular, verilen görevi kusurlu olarak yerine getirmek veya görevi aksatmak fiillerinden dolayı kınama veya aylıktan kesme cezalarıyla cezalandırılmıştır. Başvurucuların eylemleriyle ilgili olarak en ağır ceza yerine daha hafif cezaların tesis edilmesi karşısında orantılı bir müdahalede bulunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine karar vermiştir.”

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#AYM#Müfredat#Resmi Gazete

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