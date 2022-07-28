AYM’den memura dilekçe özgürlüğü

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Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Viranşehir’den, Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilen S.Ç., uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini için valiliğe dilekçe verdi. S.Ç. dilekçesinde, “Hakkımda kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan ve somut olaylar gerekçe gösterilmeksizin, hiçbir ihtiyaç, kamu yararı ve hizmet gereği bulunmamasına rağmen görevlendirmem yapılmıştır” dedi. Bu ifadeler nedeniyle hakkında disiplin cezası verilen ve cezanın iptali için açtığı dava da reddedilen S.Ç., 10 Mayıs 2018’de AYM’ne başvurdu.

10 BİN TL TAZMİNAT ÖDENECEK

AYM, kararında, verilen cezayı ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Ayrıca S.Ç. hakkında yeniden yargılama yapılarak disiplin cezasının kaldırılmasına ve 10 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. “Başvurucu, kullandığı ifadelerle tazminat istemine bir gerekçe oluşturmuş ancak ifadelerinin idari bir işlemle ilgili olması nedeniyle asli amacı olmasa dahi sonuç itibarıyla amirlerinin işlemini hukuka aykırılık üzerinden eleştirir bir pozisyona düşmüştür. Ancak bahse konu nitelemenin tek başına ilgili eylemi bir disiplin cezasına bağlaması da mümkün değildir” denilen kararda “Başvurucunun kullandığı ifadeler nedeniyle kısa süreli durdurma cezası ile cezalandırılmasının demokratik toplumda gerekli olduğu değerlendirilmemiştir” ifadesi yer aldı. Bu karar, kamu görevlilerinin dilekçe hakkının kriterlerini gösteren ve genişleten bir örnek karar olma niteliği taşıyor.