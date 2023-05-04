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AYM’den 28 Şubat generallerine ret cevabı

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#Anayasa Mahkemesi#28 Şubat#Ret
AYM’den 28 Şubat generallerine ret cevabı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) kamuoyunda ‘postmodern darbe’ diye anılan 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı ve sonraki süreçte sorumlulukları olduğu iddiasıyla müebbet hapse mahkûm edilen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı Cevat Temel Özkaynak ve Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan’ın hak ihlali başvurularını reddetti.

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3 eski general ‘54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçuna iştirak’ten müebbet hapse mahkûm edilmişti.

- AYM: ‘SUÇUN GÖREVLE İLGİSİ YOK’: Hak ihlali olmadığına hükmeden ve bireysel başvuruları reddeden AYM, başvurucuların ‘görevle ilgili suçlama’ nedeniyle Yüce Divan’da yargılanmaları gerektiği savıyla ‘kanuni hâkim ilkesinin ihlal edildiği’ yönündeki başvurularını da kabul etmedi. Ret kararında, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın ‘suçun görevle ilgili bulunmadığını’ kabul ederek hüküm kurmaları gerekçe gösterildi.

-KARARDA NE DENİLDİ: AYM kararında özetle şöyle denildi: “Derece mahkemesinin yargılama konusu fiillerin görevin ifası kapsamında bulunmadığına ve suçun unsurları itibarıyla oluştuğuna dair değerlendirmelerinin temelsiz, suçun özü ile uyumsuz ve öngörülemez olduğu söylenemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.”

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#Anayasa Mahkemesi#28 Şubat#Ret

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