AYM’den 28 Şubat generallerine ret cevabı

Haberin Devamı

3 eski general ‘54. Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçuna iştirak’ten müebbet hapse mahkûm edilmişti.

- AYM: ‘SUÇUN GÖREVLE İLGİSİ YOK’: Hak ihlali olmadığına hükmeden ve bireysel başvuruları reddeden AYM, başvurucuların ‘görevle ilgili suçlama’ nedeniyle Yüce Divan’da yargılanmaları gerektiği savıyla ‘kanuni hâkim ilkesinin ihlal edildiği’ yönündeki başvurularını da kabul etmedi. Ret kararında, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın ‘suçun görevle ilgili bulunmadığını’ kabul ederek hüküm kurmaları gerekçe gösterildi.

-KARARDA NE DENİLDİ: AYM kararında özetle şöyle denildi: “Derece mahkemesinin yargılama konusu fiillerin görevin ifası kapsamında bulunmadığına ve suçun unsurları itibarıyla oluştuğuna dair değerlendirmelerinin temelsiz, suçun özü ile uyumsuz ve öngörülemez olduğu söylenemez. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlal edilmediğine karar vermiştir.”