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AYM heyeti Anıtkabir'de

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#ANKARA#AYM#Hukuk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 10:48

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan başkanlığındaki heyet, AYM'nin 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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AYM Başkanı Arslan, başkanvekilleri ve üyelerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Arslan ve beraberindekiler mozoleye çelenk koyarak saygı duruşunda bulunduktan sonra Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Arslan, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi 61'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kez daha huzurundayız. Milletimize emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında Anayasa Mahkemesi olarak; insanımızın temel hak ve hürriyetlerini korumanın çabası içerisindeyiz.

AYM heyeti Anıtkabirde

Asırlık Cumhuriyetimizi Anayasa'da ifadesini bulan, insan haklarına dayanan, adil ve demokratik bir hukuk devleti olarak gelecek asırlara taşımak için azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle istiklal mücadelemizin kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ruhun şad olsun." (DHA)

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#ANKARA#AYM#Hukuk

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