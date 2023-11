AYM formülleri

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, AK Parti, ilk aşamada anayasa yerine Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki kanunda yapılacak yasal bir düzenleme üzerinde duruyor. Anayasa değişikliğinde nitelikli çoğunluk olan 360 sayısının bulunması için muhalefetten destek gerekmesi nedeniyle buna mesafeli yaklaşılıyor. Yasa değişikliğinin ise, AYM tarafından iptal edilmemesi için sınırlı tutulacağı ifade ediliyor.

BİREYSEL BAŞVURUDA DÜZENLEME

1- Bu kapsamda, AYM Kanunu’nun bireysel başvuruyu düzenleyen ilgili maddesinde sınırlı bir değişiklik yapılması planlanıyor. AK Parti kurmayları, “AYM’nin yasadaki sınırları bellidir, bunu aşmaması gerekir. Bireysel başvuru konusunda bir süper temyiz merci olarak kendini konumlandırmaması için bir düzenleme yapılabilir” dedi.

ÇALIŞMA USULLERİNDE DEĞİŞİKLİK

2- Başvurularla ilgili büyük bir yığılma olmasından kaynaklı AYM’nin kanunda çalışma usullerini belirleyen kısımda da bir değişiklik yapılabileceği de belirtiliyor. Buna göre, AYM’nin işleyişi, başkanın bazı yetkilerinin sınırlandırılması ve bireysel başvuru gündemleriyle ilgili yasada değişiklik planlanıyor. AK Parti kurmayları, “Anayasa Mahkemesi’nin çalışma usulleri iç tüzükle belirleniyor. Bunu da Anayasa Mahkemesi kendi yapıyor. Dolayısıyla bir denetim mekanizması da yok” ifadelerini kullandı.

CAN ATALAY KARARI MECLİS’TE OKUNURSA

- Can Atalay kararı Meclis’te okunursa vekilliği düşmüş olacak. AK Parti kulislerinde, Can Atalay kararının yakın bir dönemde Genel Kurul’da okunabileceği konuşuluyor. Can Atalay, karar Genel Kurul’da okunup vekilliği düşerse, yeniden AYM’ye başvuru yapabilecek. Bu durumda, AYM Can Atalay kararını normal bir vatandaş başvurusu şeklinde değerlendirmek durumunda kalacak.