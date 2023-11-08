AYM dezenformasyon yasasını görüşüyor... Özgür Özel: Bu bir sansür yasasıdır

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, kamuoyunda 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' olarak bilinen 'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Türk Ceza Kanunu'na eklenen ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçuna hapis cezası öngören maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüşmek üzere toplandı.

CHP'de genel başkan seçilen Özgür Özel, AYM önünde toplanan basın meslek örgütü temsilcilerine destek verdi. Açıklama yapan Özel, basın mensuplarının çok önemli bir haykırışı dile getirdiğini belirterek, "Size destek vermek, dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek üzere buraya geldik. Kamuoyunda iktidarın 'dezenformasyon yasası' diye konuşturduğu; ancak doğrudan 'sansür yasası' olan, 'yalan bilginin yayılmasına engel olma yasası' diye masumlaştırılmaya çalışılan bir yasanın CHP olarak iptalini istedik. İptalin altında imzası olan milletvekillerinden biri sıfatıyla da CHP Genel Başkanı sıfatıyla da Anayasa Mahkemesi’ne bu tarihi sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Gazeteci Tolga Şardan, bu madde yüzünden tutuklandı. Eğer bugün Anayasa Mahkemesi bu yasanın iptal edilmesiyle ilgili adımı atmayacak olursa yarından itibaren geçen hafta Tolga Şardan'a yapılanlar tüm gazetecilere yapılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu bir sansür yasasıdır. Bu, gerçek bilginin yayılmasına engel olmak için işleyecek bir yasa olsaydı Türkiye şu anda dünyanın en büyük dezenformasyon cennetlerinden biri olmazdı" diye konuştu.

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'BUNU TÜRKİYE TAŞIYAMAZ'

AYM’nin anayasaya uyacağına ve bilgi alma, basın özgürlüğü hakkını koruyacak adımı atacağına inandıklarını belirten Özel, "Bu tarihi sorumluluklarını kendilerine hatırlatıyoruz. Bunu yerine getirmezlerse çok çok suistimal edilebilecek, tamamen bundan sonra 'sansür yasası' olarak kullanılacak bir yasanın yürürlükte kalmasını sağlarlar. Bunu Türkiye taşıyamaz, dünyaya da anlatamaz. Ayrıca bundan sonraki süreçle ilgili de Anayasa Mahkemesi'nin bu tip toplumsal önemi çok yüksek olan, tüm toplumu ilgilendiren ve basın özgürlüğü gibi hayati meselelerle ve benzer hak ihlallerinde, kısıtlamalarda mutlaka çok daha hızlı gündemine alması ve çok daha önem atfederek görüşmeler yapması gerekmektedir. Bununla ilgili bir yasal düzenleme ihtiyacı varsa biz bu konuyu Anayasa Mahkemesi'nin Sayın Başkanından, yöneticilerinden, genel sekreterinden, dinlemeye, bu konuyla ilgili yapılacak yasal düzenleme noktasında destek vermeye de hazırız. Böylesine önemli konuların bekleyecek bir günü yok" ifadelerini kullandı. Özel, AYM'de yargıçların vicdanlarıyla karar vereceklerine inandığını bildirdi.

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'AKSİ OLURSA OLAĞANÜSTÜ DEĞERLENDİRİRİZ'

Özgür Özel, AYM'nin iptal yönünde karar vermemesi durumunda Türkiye’nin zor durumda kalacağını belirterek, "Türkiye’de gazetecilik mesleği bitme noktasına gelir. Böyle bir kara lekeyi taşımak istemeyeceklerini düşünüyorum. Aksi durum her şeyi bozar. İnsanların ekonomisini bile bozar. Basın özgürlüğünün olmadığı, gazetecilerin hapse tıkıldıkları bir ülkeye öyle çok bekledikleri ne yabancı sermaye gelir, ne de Türkiye'nin güven endeksi yükselir. Burada verilecek karar son derece kritiktir, hepimiz için önemlidir. Aksini düşünmüyoruz. Aksinin olması durumunda bunu olağanüstü bir şekilde değerlendiririz" dedi.