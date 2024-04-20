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AYM Başkanı Zühtü Arslan görevine veda etti

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#ANAYASA Mahkemesi#AYM#Zühtü Arslan
AYM Başkanı Zühtü Arslan görevine veda etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 12 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti.

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AYM Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen veda töreninde konuşan Arslan, “Anayasa mahkemelerinin temel görevi temel hak ve özgürlükleri korumaktır” dedi. ANAYASA Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, 12 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle görevine veda etti. AYM Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen veda töreninde konuşan Arslan, “Anayasa mahkemelerinin temel görevi temel hak ve özgürlükleri korumaktır” dedi.

Veda konuşmalarının zor olduğunu belirten Arslan, özetle şunları söyledi:

“2001 yılında o makalede savunduğum hak eksenli paradigma, hak eksenli yorum ve yaklaşım bugün Anayasa Mahkemesi’nde hakim paradigmadır. Bu değişimi, dönüşümü biz hep birlikte gerçekleştirdik. Bundan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Anayasa Mahkemesi 2012’de getirilen bireysel başvuru hakkından sonra hak eksenli kararlar vermektedir. Vermeye de devam edecektir, benim inancım o yöndedir. Anayasa mahkemelerinin temel görevi, temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Bireyin hak ve özgürlüklerini korumaktır. Bu bir zorunluluktur.

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BEDELİ AĞIR GÖREV  

Anayasa yargıcı olmak bedeli ağır olan bir görevdir. Bu görevi önemli olan layıkıyla yapabilmek ve vadesi geldiğinde ayrılabilmektir.”Veda törenine Yüksek Mahkeme’nin yeni Başkanı Kadir Özkaya, AYM üyeleri ve personeli de katıldı. Arslan, görev süreci boyunca birlikte çalıştığı başkan, üye ve personele teşekkürlerini iletti, Özkaya’ya başarı dileğinde bulundu. Aslan’a onur belgesi takdim edildi. 

 

 
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#ANAYASA Mahkemesi#AYM#Zühtü Arslan

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