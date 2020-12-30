Aylin Sözer'i katleden zanlı Kemal Ayyıldız tutuklandı!

Türkiye, dün İstanbul’dan gelen acı haberle sarsıldı. Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından Sözer’in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe veren Ayyıldız, polis ekiplerince güçlükle gözaltına alındı. Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemal Ayyıldız (Katil zanlısının Delbe soyadını 2019'da mahkeme kararıyla Ayyıldız olarak değiştirdiği öğrenildi)

TUTUKLANDI

Maltepe'de dün sabah 49 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer'i bıçakla boğazını keserek öldürdüğü gerekçesi ile gözaltına alınan 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız, emniyet işlemlerinin ardından hakkında, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Kemal Ayyıldız, savcılık sorgusunun ardından, "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, sorgusunun ardından Ayyıldız'ın tutuklanmasına karar verdi.

AYLİN SÖZER'İN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in cansız bedeni otopsi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Sözer'in yakınları sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumunun önüne gelerek beklemeye başladı. Otopsinin tamamlanmasının ardından Aylin Sözer'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'ndan Kartal Soğanlık Mezarlık Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü.

BİNAYA GİRİŞ ANI KAMERADA!

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

TV'DE ŞİDDETİ ANLATMIŞTI

Nisan 2019'da bir televizyon kanalında şiddet konulu programa katılan Dr. Aylin Sözer, sunucunun, “Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız. Cinayet başlı başına evet çok kötü ama okullarda da şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz? sorusuna özetle şu cevabı vermişti: “Tabii ki yaygınlaşıyor. Toplumda ne kadar çok şiddet olaylarını gözlemliyorsak, o ölçüde çocuklar arasında da yaygınlaşıyor. Akran zorbalığı dediğimiz çok ciddi bir sorun var. İşte artık öğretmenlere varan sonuçları var. Çok ciddi sorunlar bunlar. Daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Çözülür mü? Sanmıyorum. Çözülmez. Önlenebilir, azalabilir.”

Dr. Aylin Sözer’in, öldürülmeden önce internet üzerinden öğrencileri ile canlı derse katılacağını duyurduğu öğrenildi.