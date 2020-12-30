Yasa boğulduk! TV'de şiddeti anlatmıştı... Aylin Hoca yakılarak öldürüldü

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer (48) ile kardeşi Nilay Sözer, Maltepe’de Barış Apartmanı’nın farklı dairelerinde oturuyordu. Kardeşinden haber alamayan Nilay Sözer, dün polise başvurdu. Saat 12.30 sıralarında Aylin Sözer’in dairesine giden polisler, içeriden sesler duyunca kapının zilini çaldı, ancak kimse açmadı. İçeride bulunan ve polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe (32), kapının arkasına evde bulunan eşyalarla yığınak yaptı.

Kemal Delbe

Polis ekipleri kapıyı çilingire açtırıp içeri girince duman ve alevlerle karşılaştı. Hemen itfaiyeye haber verildi. Bazı polisler ise yangın nedeniyle içeride oluşan yoğun dumandan etkilendi. Polisler, gözaltına almaya çalıştıkları Delbe’nin saldırısına uğradı. Delbe, polislerin de üzerine yanıcı sıvıdan dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralanırken, etkisiz hale getirilen şüphelinin üst aramasında Aylin Sözer’e ait altınlar ve yanıcı sıvı bulundu. Gözaltına alındıktan sonra ekip otosuna götürülen Delbe’yi, dışarıda toplananlar linç etmek istedi.

Polis ekipleri, Kemal Delbe'yi linç etmek isteyen vatandaşların arasından aldı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMEK İSTEMİŞ

Delbe’nin alınan ilk ifadesinde, sabah 08.00 sıralarında Aylin Sözer’in evine gittiğini belirterek, “Sabah alkol aldık, bu sırada tartıştık. Tartışma sırasında bana bıçak çekti. Kavga büyüdü. Kavga sırasında elindeki bıçağı aldım. Boğazını kestim. Daha sonra doğalgaz borusunu kopardım ve cesedi yaktım. Kapıya polisin geldiğini görünce evi biraz dağıtıp hırsızlık süsü vermeye çalıştım” dedi. Bir dönem metro inşaatında işçi olarak çalıştığı ve Sultanbeyli’de oturduğu öğrenilen Delbe’nin, Sözer’le 10 yıllık bir ilişkisi olduğunu söylediği de iddia edildi. Bu arada, Dr. Aylin Sözer’in, öldürülmeden önce internet üzerinden öğrencileri ile canlı derse katılacağını duyurduğu öğrenildi.

‘MELEĞİMİZİ’ KAYBETTİK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretim üyesi Aylin Sözer ile ilgili Twitter hesabından “Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter’dan, “Aylin Sözer’i vahşice katleden caninin hak ettiği cezayı alması için yargı gerekeni yapacaktır” mesajını paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Aylin Sözer’in katilinin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan kadın cinayetlerinin durdurulması için istenen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünün açıklamasında “Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013'ten bu yana üniversitemizde görev yapan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, yardımsever; ‘İyilik Meleği’ karakteriyle tüm İAÜ Ailesi’nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Böylesine müstesna bir değeri, kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur" denildi.

TV'DE ŞİDDETİ ANLATMIŞTI





Nisan 2019'da bir televizyon kanalında şiddet konulu programa katılan Dr. Aylin Sözer, sunucunun, “Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız. Cinayet başlı başına evet çok kötü ama okullarda da şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz? sorusuna özetle şu cevabı vermişti: “Tabii ki yaygınlaşıyor. Toplumda ne kadar çok şiddet olaylarını gözlemliyorsak, o ölçüde çocuklar arasında da yaygınlaşıyor. Akran zorbalığı dediğimiz çok ciddi bir sorun var. İşte artık öğretmenlere varan sonuçları var. Çok ciddi sorunlar bunlar. Daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Çözülür mü? Sanmıyorum. Çözülmez. Önlenebilir, azalabilir.”

Dr. Aylin Sözer’in, öldürülmeden önce internet üzerinden öğrencileri ile canlı derse katılacağını duyurduğu öğrenildi.