Aydın'da bir ilçenin kâbusu olan derin çatlaklar! Korkutan sözler: Her gün ihbar geliyor, tehlike büyüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Alec Baldwin sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladıAlec Baldwin' sessizliğini bozdu... İlk defa açıkladı!#Alec Baldwin
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruşluk dava... Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruşluk dava... 'Manipülasyon yapmayın, habercilik etiğine uyun!'#Demirören Grubu
İptal edilen golde ofsayt var mı Kuralda çarpıcı detay... Çakır yardımcısını çağırıp...İptal edilen golde ofsayt var mı? Kuralda çarpıcı detay... Çakır yardımcısını çağırıp...#Beşiktaş
Ve görüşme başladı... İşte masadaki kritik başlıklarVe görüşme başladı... İşte masadaki kritik başlıklar!#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
Bir ilçenin kâbusu oldu: Tehlike büyüyor... Korkutan sözlerBir ilçenin kâbusu oldu: Tehlike büyüyor... Korkutan sözler!#Aydın
Gelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper olduGelin, kabul edelim: Atatürk Kültür Merkezi işi çok süper oldu#Atatürk Kültür Merkezi
Cumhuriyet döneminin en büyük projelerinden... 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldıCumhuriyet döneminin en büyük projelerinden... 3 yılda 31 ödül ve sertifika aldı#İstanbul Havalimanı
Türkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyonTürkiye’nin doğa harikası kanyonları… 7 şehirden sonbaharın yakıştığı en güzel 10 kanyon #Seyahat
ABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiasıABD istihbarat raporu yayınlandı: Flaş koronavirüs iddiası!#Koronavirüs
Herkes çalışan sandı Gerçek bambaşka çıktıHerkes çalışan sandı! Gerçek bambaşka çıktı#İzmir
Avrupanın göbeğinde ölüm gibi bir şey… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesikAvrupa'nın göbeğinde 'ölüm gibi bir şey'… Bu mahallede 1 yıldır elektrikler kesik#İspanya
Altay Bayındırdan kötü haber Valencia ve Gustavonun durumu ise...Altay Bayındır'dan kötü haber! Valencia ve Gustavo'nun durumu ise...#Fenerbahçe
Hülya Avşar: Telefonumdan Tanju’yu silmedimHülya Avşar: Telefonumdan Tanju’yu silmedim#Magazin Tarihi
Dev şirketin CEOsundan korkutan açıklama 2023′e kadar kapasitemiz tükendiDev şirketin CEO'sundan korkutan açıklama! 2023′e kadar kapasitemiz tükendi#Çip Krizi
İyi ki İzzet Yıldızhanın kızı değilimİyi ki İzzet Yıldızhan'ın kızı değilim!#Serel Yereli
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da bir ilçenin kâbusu olan derin çatlaklar! Korkutan sözler: Her gün ihbar geliyor, tehlike büyüyor

#Aydın#Germencik#Halil Çetinkaya

Aydın'ın Germencik ilçesinde 11 gün önce Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerinde oluşan 2 metreyi bulan derin çatlaklar, Alangüllü Mahallesi'nde de meydana geldi. Her gün ihbar aldıklarını ve tehlikenin büyüdüğünü söyleyen Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, "Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Derneğimize her yerden ihbarlar geliyor. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur" dedi.

Aydında arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyorAydında arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor
Aydında arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde 20 Ekim'de hafta sonu etkili olan sağanak sonrası 2 metreyi bulan derinlikte ve 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Dün de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi.

Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya, her gün ihbar aldıklarını belirterek tehlikenin giderek büyüdüğünü söyledi. Çatlakların obruklara dönüşmesinden korktuklarını ifade eden Çetinkaya, bazı yerlerde 2 metreyi bulan derinliklerin tedirgin edici olduğunu aktardı.

Aydında bir ilçenin kâbusu olan derin çatlaklar Korkutan sözler: Her gün ihbar geliyor, tehlike büyüyor

'NE YAZIK Kİ HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMIYOR'

Çatlakların jeotermal santral faaliyetlerinden kaynaklandığını ileri süren ve tarımda vahşi sulamanın da bunda etkisi olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Dün Alangüllü Mahallesi'nden 2 ihbar geldi. Gittiğimizde devasa çatlaklar olduğunu gördük. Bunlar zaten bizim beklediğimiz bir şeydi. Germencik'in dört bir yanında çatlaklar oluşmaya başladı. Her yerden derneğimize ihbarlar geliyor. Ancak ne yazık ki, konuyla ilgili hiçbir çalışma yapılmıyor. 10 gündür ilçede oluşan çatlaklarla uğraşıyoruz. Sonuçları, bundan sonra da kaçınılmaz olacak. Çünkü Germencik'te 16 jeotermal enerji santrali ve 150'ye yakın sondaj kuyusu, yer altı sularını boşaltıyor. Daha büyük obrukların oluşacağını tahmin ediyorduk" dedi.

Aydında bir ilçenin kâbusu olan derin çatlaklar Korkutan sözler: Her gün ihbar geliyor, tehlike büyüyor

Haberin Devamı

'CAN VE MAL KAYBI DA YAŞANABİLİR'

Bir araştırma komisyonunun kurulmasını istediklerini belirten Çetinkaya, "Bölgemizde yılda sadece 3 ay tarımsal sulama yapılıyor. 9 ay sulama olmuyor. Eğer önlem alınmazsa arazilerde daha büyük çatlaklar ile karşılaşacağız. Çatlakların ilçe merkezine inmesinden korkuyoruz. Çatlaklar ilçe merkezine kadar ulaştığında binaların ağırlığını kaldıramayacağı için can ve mal kaybına neden olur" diye konuştu.

Aydında bir ilçenin kâbusu olan derin çatlaklar Korkutan sözler: Her gün ihbar geliyor, tehlike büyüyor

'ESKİDEN BU KADAR DERİN DEĞİLDİ'

Arazisinde çatlaklar oluşan İsmail Kavracı (65), "26 dönümlük arazimi 23 yıl önce aldım. Daha önce de arazimde benzer çatlaklar oluşsa da bu kadar derin değildi. Bu yıl daha fazla çatlak oluşmaya başladı. Artık kuraklıktan mı kaynaklanıyor yoksa başka nedeni mi var, tam bilemiyoruz. 2 gün önce arazime geldiğimde durumu fark ettim. Hemen hemen arazinin yarısının çatlaklarla dolu olduğunu gördüm. Ne yapmamız gerektiğini de bilemiyorum. İnşallah, bir daha olmaz" dedi.

İlgili Haberler:

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldiO olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadınCristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Germencik#Halil Çetinkaya

BAKMADAN GEÇME!

Gizem çözüldü Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda ölümsüz kadın

O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geçti, o listede de zirveye yaklaştı Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi