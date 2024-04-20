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İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün beklenen yağışların Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından beklenen sağanak İstanbul'da etkili olmaya başladı. İşte 20 Nisan cumartesi günü hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava ile birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Rüzgârın, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 45 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü.

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İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteorolojiden yeni hava durumu raporu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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