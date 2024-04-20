İstanbul, Ankara, İzmir dahil 45 kentte alarm: Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava ile birlikte 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; (Bilecik hariç) Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz ve Uşak çevreleri ile Kütahya'nın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI

Rüzgârın, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak gece saatlerinde itibaren İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yağış ile beraber etkili olan kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde bulunan ağaçlara zarar verirken, kayganlaşan yolda sürücülerinin görüş mesafesini de düşürdü.

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