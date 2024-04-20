Küçük mutfaklar için büyük çözümler! Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Mutfak dolapları genellikle tavana kadar değildir, üstlerinde biraz boşluk olur. Bu boşluğu çok sık kullanmadığınız tencereler, malzemeler, yemek kitapları vb. için kullanabilirsiniz.

Boş kalan duvarlarınıza delikli tahtalar takıp üzerine sepetler yerleştirebilir ya da doğrudan raflar monte edebilirsiniz. Eğer dışa çıkık rafların çok yer kaplayacağını düşünüyorsanız, duvarların içine de raflar yerleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmanın ufak bir inşaat gerektireceğini hatırlatmış olalım.

Özellikle içinde raf olmayan dolapların içine raylı sepetler monte ederseniz hem eşyalarınızı üst üste koymak zorunda kalmazsınız hem de ihtiyacınız olduğunda ilgili sepeti çekip alacağınızı kolayca alabilirsiniz.