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Küçük mutfaklar için büyük çözümler! Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Güncelleme Tarihi:

#Nasıl Yapılır.#Mutfak#Mutfak Düzeni
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 13:50

Mutfağınız çok kısa sürede dağılıyorsa bu ipuçlarıyla düzeninizi sağlayabilirsiniz.

1/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Mutfaklarımız evlerimizde en sık vakit geçirdiğimiz yerlerden. Hepimiz istiyoruz ki kocaman mutfaklarda gönlümüzce ferah ferah yemekler yapalım. Ancak ne yazık ki günümüzde çoğu evin mutfağı oldukça küçük oluyor, biz de bu dar alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ancak özellikle kısa sürede dağılan küçük mutfakları bazı basit tekniklerle düzenlemek ve hem zamandan hem de yerden kazanmak mümkün. Nasıl mı? İşte birkaç basit fikir...

2/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Mutfağınız gerçekten çok küçükse diğer odalardan biraz alan çalabilirsiniz. Sevdiğiniz tabak ve bardaklarınızı oturma odasındaki kitaplığın bir gözüne yerleştirebilir ya da antreye hareketli bir mutfak adası yerleştirebilirsiniz. Edineceğiniz tekerlekli mutfak raflarına havlularınızı, kuru erzakları ya da temizlik ürünlerinizi yerleştirebilir, rafların yerlerini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

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3/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Çengeller mutfakta en iyi arkadaşlarınız olabilir. Duvarlara, dolapların içine, rafların alt yüzlerine çengeller monte edin. Böylece fincandan tavaya birçok şeyi bu çengellere asıp yerden kazanabilirsiniz.

Rafların altına çengeller takabileceğiniz gibi mıknatıs tabakalar da yerleştirebilirsiniz. Bu mıknatıslara metal kapaklı kavanozlarınızı, bıçaklarınızı ya da mutfak robotunun parçalarını yapıştırıp boşluğu rafa dönüştürebilirsiniz. Ancak mıknatısların yeterince güçlü olduğundan emin olun.

4/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Dolaplarınızın yan tarafları çoğunlukla boşa harcanan alanlardır. Eğer açıkta kalan dolap duvarlarınız varsa buralara askılar, çengeller hatta raflar monte edip kendinize alan yaratabilirsiniz. Mutfak duvarlarına borular monte edip bu boruların üzerine askılı raflar da takabilirsiniz. Dolaplarınız içlerine de yaylı çubuklar takıp dikey raflar elde edebilir ve tepsi, kesme tahtası gibi eşyalarınızı fazla yer kaplamadan yerleştirebilirsiniz.

BAKMADAN GEÇME!

5/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Un, makarna, şeker gibi kuru gıdaları (özellikle paketlerini açtıktan sonra) ambalajlarından çıkarıp farklı boylarda kavanozlara yerleştirmeyi deneyin. Hem görüntü kirliliğinden kurtulacak hem de erzakın ömrünü uzatacaksınız.

6/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Tezgâhın üzerindeki tuz biber gibi küçük ıvır zıvırları toparlamak için bir dönen servis tepsisinden ya da bir kek tabağından faydalanabilirsiniz. Hem derli toplu dururlar hem de şık bir görünüm elde edersiniz. Aynı şekilde dolapların içine de dönen raflardan koyarsanız arka sıralarda bulunan baharat vb. şeyleri almak için ön sırayı boşaltmanıza gerek kalmaz.

BAKMADAN GEÇME!

7/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Yumurta kartonlarını atmayın. Onun yerine kapakla tabanı birbirinden ayırıp tabanı buzdolabının kapağının içindeki göze yerleştirin. Ketçap, mayonez gibi soslarınızı yumurta kartonunun boşluklarına kapakları alta gelecek şekilde kolayca yerleştirebilirsiniz. Bu sayede devrilmelerini önlemiş olursunuz.

 

8/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Dışarıdan yemek söylediğinizde gelen minik sos paketleri için de buzdolabının ya da mutfak dolabının içine bir vakumlu bir bulaşık süngeri sepeti monte edin ve sosları bu sepete doldurun. Böylece fazla yer kaplamazlar ve derli toplu dururlar.

BAKMADAN GEÇME!

9/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Mutfak robotu, tost makinesi gibi ağır aletleri kesme tahtalarının üzerine yerleştirin. Böylece kullanmanız gerektiğinde tezgâhın üzerinde bir yerden öbürüne kolayca çekerek taşıyabilirsiniz.

Tezgâhın üzerinde mutfak robotu, tost makinesi, su ısıtıcı vb. aletlerin kablolarının görüntüsünden hoşlanmıyorsanız, aletin arka tarafına bir kablo askısı yapıştırıp kablolarınızı bu askıyla toplayabilirsiniz.

10/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Mutfak dolapları genellikle tavana kadar değildir, üstlerinde biraz boşluk olur. Bu boşluğu çok sık kullanmadığınız tencereler, malzemeler, yemek kitapları vb. için kullanabilirsiniz.

Boş kalan duvarlarınıza delikli tahtalar takıp üzerine sepetler yerleştirebilir ya da doğrudan raflar monte edebilirsiniz. Eğer dışa çıkık rafların çok yer kaplayacağını düşünüyorsanız, duvarların içine de raflar yerleştirebilirsiniz. Ancak bunu yapmanın ufak bir inşaat gerektireceğini hatırlatmış olalım.

Özellikle içinde raf olmayan dolapların içine raylı sepetler monte ederseniz hem eşyalarınızı üst üste koymak zorunda kalmazsınız hem de ihtiyacınız olduğunda ilgili sepeti çekip alacağınızı kolayca alabilirsiniz.

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11/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Derin dondurucunun raflarına dosya mandalları takıp rafları birbirinden ayırın. Etlere, sebzelere, artan yemeklere ayrı ayrı alanlar ayırın. Böylece dondurucuda unutulmuş ve buz kütlesine dönüşmüş yiyeceklerle karşılaşmak zorunda kalmazsınız.

12/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Yemek kitaplarınızı renklere göre ayırın. Böylece bir tarife ihtiyacınız olduğunda hangi kitapta olduğunu daha rahat hatırlarsınız. Aynı zamanda yemek kitapları rafınızın görüntüsü de daha şık olur.

BAKMADAN GEÇME!

13/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Çocukların tabaklarını yerleştirmek için bir bulaşık kurutma telinden yararlanın. Böylece hem daha derli toplu durur hem de diğer rafların düzenini bozmazlar.

14/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Büyük tepsileri ya da salata tabaklarını buzdolabına koyduğunuzda çok yer kaplıyorlar ama üstlerinde de büyük bir boşluk kalıyor değil mi? Üzerine bir tepsi daha yerleştirip kendinize yer açabilirsiniz. Özellikle misafir geleceği için hazırlık yaptığınız zamanlarda bu teknik çok işe yarar.

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15/15Küçük mutfaklar için büyük çözümler Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Çekmecelerinizin içini düzenlemek için verev şekilli düzenleyicilerden yararlanın. Şeklinin verev olması size daha fazla alan kullanma esnekliği sağlar. Bu düzenleyicileri satın alabileceğiniz gibi birkaç parça tahtayla kendiniz de yapabilirsiniz.

Eski muffin tepsilerini de çekmecelerin içlerini düzenlemek için kullanabilirsiniz. Tepsinin boşluklarına baharat paketleri, kürdanlar, paket lastikleri gibi ufak tefek şeyleri yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca bir ıvır zıvır çekmeceniz olsun. Burada piller, yapıştırıcılar, bantlar vb. ufak tefek şeyler bulunsun. Hepsini aynı ayrı yerlere koymaktansa dağınıklığı toplamış olursunuz.

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#Nasıl Yapılır.#Mutfak#Mutfak Düzeni

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