×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aydın'da 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, İHA ile tespit edilip yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Didim#Kaçak Göçmen
Aydında 23 kaçak göçmen ile 3 organizatör, İHA ile tespit edilip yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 12:53

Aydın'ın Didim ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A., saklandıkları makilikte insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisar Mahallesi 40 Evler mevkisinde bir grup kaçak göçmenin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İHA destekli yapılan operasyonda makilikte saklanmış kaçak göçmenler tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, 23 kaçak göçmen ile organizatör şüphelileri U.Z., M.C. ve E.A. yakalandı.

Çevrede yapılan aramalarda 1 tekne, 1 lastik bot, 50 litrelik bidonlar içerisinde benzin ve 7 şişirme pompası ele geçirildi.

3 organizatör şüphelisi gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Didim#Kaçak Göçmen

BAKMADAN GEÇME!