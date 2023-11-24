×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Aybüke Öğretmen’in filmine Beştepe’de gala

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Aybüke Öğretmen#Gala
Aybüke Öğretmen’in filmine Beştepe’de gala
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filminin galası Beştepe’de yapıldı.

Haberin Devamı

Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Bugün vizyona girecek filmin galası Beştepe’de yapıldı. Galaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan filmi şehit yakınlarıyla birlikte izledi. Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesi ve film ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Filmde; Aybüke Öğretmen’i Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı filmin senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur birlikte kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aybüke Öğretmen’in ailesi kızlarının bağlamasını hediye etti. Emine Erdoğan da “Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” paylaşımında bulundu.

Haberin Devamı

Aybüke Öğretmen’in filmine Beştepe’de gala
Erdoğan, filmin bazı sahnelerinde gözyaşlarına engel olamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Aybüke Öğretmen#Gala

BAKMADAN GEÇME!