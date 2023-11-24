Aybüke Öğretmen’in filmine Beştepe’de gala

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Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayatı beyazperdeye taşındı. Bugün vizyona girecek filmin galası Beştepe’de yapıldı. Galaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan filmi şehit yakınlarıyla birlikte izledi. Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesi ve film ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Filmde; Aybüke Öğretmen’i Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın’ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırdı. Yönetmenliğini Murat Onbul’un yaptığı filmin senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur birlikte kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aybüke Öğretmen’in ailesi kızlarının bağlamasını hediye etti. Emine Erdoğan da “Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” paylaşımında bulundu.

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Erdoğan, filmin bazı sahnelerinde gözyaşlarına engel olamadı.