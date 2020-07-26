Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisine yoğun ilgi! Fotoğrafını çekmek için yarıştılar

Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.