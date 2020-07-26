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Haber Giriş: 26.07.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisine yoğun ilgi! Fotoğrafını çekmek için yarıştılar

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Ayasofya'nın dünyaca ünlü kedisine yoğun ilgi! Fotoğrafını çekmek için yarıştılar
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin meşhur kedisi 'Gli' camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor. Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü kedi Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi” unvanını elinde bulunduruyor.

Ayasofyanın dünyaca ünlü kedisine yoğun ilgi Fotoğrafını çekmek için yarıştılar

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