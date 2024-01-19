Ayasofya'da yeni düzenleme: 15 Ocak'ta başladı, yoğunluk azaldı

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenleme 15 Ocak itibarıyla başladı. Camiye ibadet etmek için gelenler ile kültürel amaçla ziyaret gerçekleştirenlerin ayrılması ve girişlerde oluşan yoğunlukların da önlenmesi amaçlanarak hayata geçirilen düzenleme ile yabancı turistlerin tarihi yapıya gerçekleştirecekleri ziyaretin ücreti 25 Euro oldu.



Ziyaret ve ibadet girişlerinin ayrılmasıyla birlikte, uygulamanın ilk haftasında Ayasofya Camii’nde kılınan ilk Cuma namazında ibadet için gelenlerin sıra beklemeden, rahatça içeri girdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, "Pazartesi günü yürürlüğe soktuğumuz uygulamayla beraber ziyaret için gelenlerin ve ibadet için gelenlerin hem girişlerini hem de çıkışlarını ayırmış durumdayız. Bu yönetim planı aslında ziyaretçilerimizin çok daha planlı şekilde, kaliteli şekilde Ayasofya Camii’ni ziyaret edebilmesini sağlayacak. Herkes mutlu olacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

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"ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞUNUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA"



Ayasofya Camii’nin turistlere ücretli hale gelmesinin ardından ilk Cuma namazı vaktinde ibadet için gelenlerin sıra beklemeden içeri girdiklerinin altını çizen Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdür Yardımcısı Levent Çetin, "UNESCO tavsiyesi üzerine yapılmış olan Ayasofya Camii Ziyaretçi Yönetim Planı Uygulaması, 15 Ocak 2024 tarihi itibariyle uygulamaya sokuldu. Daha önce Sultanahmet tarafındaki kapıdan hem ziyaretçilerimizi hem de ibadet için gelen misafirlerimizi almaktaydık. Bu durumda haliyle Sultanahmet Meydanı’na uzayan kuyruklara sebebiyet veriyordu. Pazartesi günü yürürlüğe soktuğumuz uygulamayla beraber ziyaret için gelenlerin ve ibadet için gelenlerin hem girişlerini hem de çıkışlarını ayırmış durumdayız. Haliyle bu da cami içerisindeki belli bölümlerde yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun önüne geçmek için yapılan bir çalışma oldu. Muvaffak da olduk gibi gözüküyor. Bugün planın uygulanmasının ilk Cuma’sını yaşıyoruz. Artık Ayasofya Camii’nde ibadet için gelenlerle ilgili bir kuyruğumuz yok. Ziyaret için gelenler de ziyaretlerini galeri katını, 3. Ahmet Çeşmesi tarafındaki giriş kapısından yani ayrı bir girişten içeri girerek gerçekleştirebiliyorlar. Bu Yönetim Planı aslında ziyaretçilerimizin çok daha planlı şekilde, kaliteli şekilde Ayasofya Camii’ni ziyaret edebilmesini sağlayacak. Herkes mutlu olacaktır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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"RAHATÇA İÇERİ GİRİYORUZ"



Cuma namazını kılmak için camiye gelen Erdem Adıyaman, "Ayasofya’nın cami olması hakikaten çok güzel bir şey. Çünkü tarihi ve manevi açıdan bizim için çok değerli. Uygulama çok güzel oldu. Artık rahat rahat girip, ibadet yapabiliyoruz. Manevi olarak da iyi hissettiriyor. Çünkü burası bizlere önemli insanlardan kalmış. Zamanında zorluklar çekerek alınmış yerler. Önceden burası çok kalabalık olurdu, özellikle de yazın. Ama şimdi kalabalık yok, içeri rahatça girebiliyoruz" dedi.

“KALABALIK OLMAMASI ÇOK GÜZEL"



Cuma namazını kılmak için Avcılar’dan Ayasofya Camii’ne gelen Eren Özdemir, "Avcılar’da oturuyorum. Namaz için buraya gelmeyi düşündüm ama kalabalık olur içeri giremem sanıyordum. Namaza da az bir zaman kalmıştı. Geldim, baktım, kalabalık yok. Rahatça içeri girebiliyorum. Memnun oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu kadar ihtişamlı ve tarihi olan bir yerde, Fatih Sultan Mehmet gibi önemli insanların dokunduğu yerlerde namaz kılabilmek manevi olarak önemli. Ben evime yakın camide de namazımı kılabilirdim ama burada kılmak çok özel. Kalabalık olmaması da çok güzel olmuş gerçekten" ifadelerini kullandı.