Ayasofya'da karar günü... Danıştay kararını yarın açıklayacak

Ayasofya ile ilgili yüksek yargının kararı beklenirken, sosyal medya “Danıştay 27/11/1934 tarihli Ayasofya’nın müze olma kararını oybirliği ile iptal etti” haberiyle çalkalandı. Karşılıklı yorumlar yapılırken, Danıştay’ın böyle bir açıklamasının olmadığı ortaya çıktı. Danıştay yetkilileri Hürriyet’e, “Karar cuma günü açıklanabilir. Resmi ya da gayriresmi bu konuda herhangi bir açıklamamız olmadı” bilgisi verdi.

86 YILLIK KARARA İPTAL DAVASI

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, 2016 yılında ikinci kez Danıştay’a dava açmış, Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 86 yıllık Bakanlar Kurulu kararının iptalini istemişti. Dernek karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait imzanın da sahte olduğunu öne sürmüştü.

SAVCI: DAVA REDDEDİLSİN

Danıştay Savcısı temyiz duruşmasında davanın reddini istemiş ve “Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu’nca alınmıştır. Eski mevzuata göre işlem tesis edilmiştir. O tarih itibarıyla işlem hukuka uygundur. Ayasofya’yı açmak Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığı’nın takdirindedir. Bu nedenle davanın reddi gerekir” diye görüş bildirmişti.

DERNEK AVUKATI: KARAR İPTAL EDİLSİN

Davacı derneğin avukatı Selami Karaman ise, Danıştay’ın İstanbul’daki Kariye Camisi’ni müzeye dönüştüren 1945’teki Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğini anımsatmış, bu kararın Ayasofya için de emsal teşkil ettiğini savunarak kararın iptalini istemlerini tekrar etmişti.

BANA SORARSANIZ BUGÜN AÇILSIN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Demirören Haber Ajansı’nda (DHA) katıldığı canlı yayında özetle şunları söyledi: (15 Temmuz’da ibadete açılır mı?) İnşallah daha önce açılır. Bu zincirlerin kırıldığını Ayasofya’nın ibadete açıldığını görmek, milletimizin kahir ekseriyetinin temennisidir. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş.

Sayın Pompeo’nun açıklama yapmasını anlayışla karşılarım. Yunanistan ve Rusya’nın da rahatsızlık duymasını anlayışla karşılarım ama içimizdeki Bizanslıların bu konuda rahatsızlık duymasını asla kabul edemeyiz. Bununla ilgili kamuoyu araştırmaları önümüzdedir. Milletimizden, bütün partilerden bir istek vardır. İbadete açılmasını milletimiz dört gözle bekliyor.”

CHP’Lİ ÖZKOÇ: KARARA ENGEL OLMAYACAĞIZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Ayasofya’nın ibadete açılması konusundaki bir karara engel olmayacağız” dedi. Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda tüm yetki iktidarda. Bu yönde bir karara engel olmayacağız. Ülkede açlık, yoksulluk varken Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik tartışmanın gündeme gelmesi doğru değil.”

KARAR NE OLURSA OLSUN AÇILABİLİR

Danıştay 1934 tarihli karara dönük olası bir iptal kararı verirse, Ayasofya’nın müze statüsüne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yargıdan dönmüş olacak. Ayasofya cami statüsü tanınarak ibadete açılabilecek. İdare hukukçuları, Danıştay’ın iptal kararının ardından da yeni bir düzenleme yapılarak, Ayasofya’ya cami statüsü verilmesi ve ibadete açılması gerektiğini savunuyorlar. Danıştay’ın savcının görüşündeki gibi bu konunun idarenin takdirinde olduğu gerekçesiyle olası bir ret kararı vermesi halinde ise, takdir yine idareye yani Cumhurbaşkanlığı’na ait olacak. Yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ayasofya’ya cami statüsü tanınması ve ibadete açılması mümkün olabilecek. Ancak dava reddedilir ve bir düzenleme de yapılmazsa, Ayasofya’nın müze statüsü devam edecek.