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Ayakkabıyla kayısılara basmıştı! Tepki çeken görüntülere ceza

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#Kayısı#Malatya#Ayakkabı
Ayakkabıyla kayısılara basmıştı Tepki çeken görüntülere ceza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 14:59

Malatya'da üretici Bilal M.'ye, deposunda ayakkabıyla kayısılara basıp çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine, 'Hijyen kurallarına aykırı çalışma' nedeniyle 10 bin TL ceza kesildi.

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Kentte kayısı üreticisi Bilal M., depoya çuvallarla getirilen kayısıları dökerek ayakkabıyla üzerine çıkıp çalıştı. Bilal M., bu anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabında paylaştı. Tepki çeken görüntülerin ardından Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, depoda denetim gerçekleştirdi.

Ayakkabıyla kayısılara basmıştı Tepki çeken görüntülere ceza

Yaklaşık 3 ton kayısıya imha etmek üzere el koyan ekipler, üretici Bilal M.'ye 10 bin TL ceza uyguladı. Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Bilal M.'nin ayakkabı ile kayısılara basıp çalıştığı anlar görüldü.

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#Kayısı#Malatya#Ayakkabı

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