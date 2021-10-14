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Ayakkabıcılar ve terziler yeniden revaçta

#Kaybolan Meslekler#Ayakkabıcılar#Terziler
Ayakkabıcılar ve terziler yeniden revaçta
Tuğba Öztürk

"Ayakkabıya pençe atmak..." "Ceketi astarlamak..." Bir zamanlar gündelik hayatımızın; markete, berbere gitmek gibi olağan uğrak yerlerinden olan ayakkabıcılar ve terziler yeniden revaçta. Son yıllarda AVM'lerin zemin katına adeta hapsolan sanatkârlar, artan talebin ardından, yeniden caddelere, çarşılara çıkmaya hazırlanıyor. Ancak en çok muzdarip oldukları şey ise 'kalfa ve çırak' bulamamak... 

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Ortalama bir ayakkabının fiyatının 400 lira olduğu günümüzde, kimi insan tasarruf için, kimi insan ise modaya rağmen korumaya çalıştığı zevkleri yüzünden eski ayakkabı ve kıyafetlerini çöpe atmak yerine tamir ettirme ve yeniden giyme yönelimine girdi. 

Ancak eskiden hemen her caddede en az birer tane bulunan kunduracıların ve terzilerin sayısının azalması; pasajlar, AVM'ler gibi yerlere 'kaçan' sanatkarların durumunu yeniden gündeme getirdi.

Salgın yasakları sonrası işlerinin yoğunlaştığını anlatan sektör temsilcileri ise durumdan gayet memnun.

Hurriyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanı Mehmet Karaman, "Birçok vatandaş, şuan mevcut ayakkabılarıyla idare etmeye çalışıyor. Dolayısıyla tamirci arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre ayakkabı tamirinde bir hareketlilik yaşanıyor" dedi.

30 senedir ayakkabıcılık yapan Atilla Ağcık "Salgın kapanmaları dönemine nazaran işlerimiz yoğunlaştı. Şu an sezonu olduğunu için hareketlilik başladı. Hem kış geliyor hem de öğrenciler okula gidiyor"

"Yama diye bir şey kalmamıştı ancak şu an tekrar yamalı döneme geri döndük" diyen Karaman şu tespitlerde bulundu

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- Bir hareketlilik, canlılık yaşıyoruz ama ben bunun sektör özelinde gelip geçici olabileceğini de düşünüyorum. Tamirci esnafı geçimini günlük sağlar. Ancak şu an öyle bir dönemdeyiz ki artan kiralar ile birlikte tamirci arkadaşlarımız kiralarını ödemekte zorlanıyor. Belediyelerden istediğimiz, bu esnafa yer sağlayarak belirli bir yerde toplamaları. Tamircilere destek çıkılmalı çünkü günde 50-60 lira kazanan ayakkabı tamircisi aylık 3-4 bin lira kirayı doğal olarak veremiyor.

45 yıllık terzi Muammer Dinçer "Biz AVM'de yer aldığımız için tek terziyiz. Tek terzi olunca da işlerimiz yoğun ilerliyor. Yerine göre bazen işleri yetiştirebilmek için 2-3 kişi çalışıyoruz. Salgın kapanmalarında işlerimiz azaldı ama eski tempomuza döndük. En büyük sorunumuz çırak bulamamak'' 

"ELEMAN SIKINTISI"

- Eskiden 'ayakkabıcılık' bir meslekti. Okuldan ayrılan çocuklar meslek öğrenmek için bizim sektöre çırak olarak başlardı. Ancak artık böyle bir durum yok. Mevcut sanayi bölgelerinde bile ayakkabıcılarımız, işçi bulmakta zorlanıyor. Eski işlerimizin de başka kollarına yönlendiğini görüyoruz. Sektörümüzün büyük sorunlarından bir tanesi maalesef eleman sıkıntısı. Bu konuda da biz sektörümüzü yaşatmak için burs programı oluşturduk. Bursla okutarak sektöre kalifiye işçi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Programa ilginin de yoğun olduğunu gördük"

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TERZİLER: EN ÇOK İŞİ KAPANMA DÖNEMİNDE YAPTIK

İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğan da benzer tespitlerde bulundu. "Evet, bir hareketlilik yaşanıyor. Ama biz en büyük hareketliliği kapanma döneminde yaşadık" diyen Aydoğan "İnsanlar evde kaldıkları sürede eski eşyalarını tamir ettirme fırsatları buldular. Ama şu an yaşadığımız hareketlilik de göz ardı edilemez durumda. Evde kaldıkları sürede eski kıyafetleriyle devam eden çocuklar, tekrar okula başlayınca bu dönemde onların kıyafetlerini tamir etmeye başladık" diye konuştu. 

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"MERDİVEN ALTI TERZİLERDEN... 45 YAŞINDAN AŞAĞI TERZİ YOK..."

Terzilerin birçoğunun 'kayıt dışı' çalıştığını anlatan Aydoğan şunları söyledi
"Normal bir terzinin 15 liraya yaptığı paça tamirini bu kayıt dışı terziler 5 liraya yapıyor ama bozuk yapıyor. Sonra merdiven altı çalışanları bize şikâyet ediyorlar. Bir terzinin terzi olması için mutlaka ustalık belgesi olması gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız çırak, kalfa durumu. Ben şu an 53 yaşındayım. Piyasada 45 yaşından aşağıda terzi yok. Mesleğe sahip çıkıp da yetişen eleman yok maalesef"

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"DOKTORDAN BİLE FAZLA PARA KAZANAN TERZİLER VAR"

"Ama şunu atlıyorlar, terziler de çok güzel para kazanıyorlar. Eğer bir kişi işini düzgün yapıyorsa, bir doktordan bile daha fazla para kazanabilir. Kazananlar da var. AVM'deki terzilerde de durumlar iyi. Şu ana kadar herkes memnun durumundan''

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#Kaybolan Meslekler#Ayakkabıcılar#Terziler

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