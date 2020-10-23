Vatandaşlar salgın döneminde dolaptaki eski kıyafetlerini gün ışığına çıkardı... Dar paça mesaisi

Son dönemde pandeminin de etkisiyle vatandaşların tüketim alışkanlıkları ciddi değişimler gösteriyor. Vatandaşların evde geçirdikleri süre artarken tasarruf davranışları da belirgin hale geliyor. Bu dönemde alınan kilolar kıyafetlerde bir değişim isteği gösterse de vatandaşlar yeni ve pahalı ürünler almak yerine terzilere gitmeyi tercih ediyor. Durum böyle olunca terziler de okulların kapalı olduğu bu dönemde kıyafetlerin paça ve bendenleri ile mesai yapıyor.

PANDEMİDE ARTMAYA BAŞLADI

Vatandaşların evde uzun uzun vakit geçirdiği bu günlerde bir şekilde satın alınan ancak daha sonra yüzlerine bakılmayan çok sayıda kıyafeti kullanmaya karar verdiğini söyleyen İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğdu, “Kıyafet onarımı bizim yıllardır yaptığımız bir işlemdi. Ancak bu sadece onarımla sınırlı değildi. Vatandaşlar kıyafetlerini her dönem terziye getiriyor ve dönemin koşullarına göre taleplerde bulunuyordu. Açıkcası son zamanlarda bu giderek azalmaya başlamıştı. Ancak pandemi dönemi ile birlikte tekrar bu konuda bir yükseliş yaşandığını görüyoruz” diye konuştu.

SANATÇILAR BİLE GELİYOR

Terzilerin ‘dar paça’ mesaisine giriştiğini söyleyen Aydoğdu, “Mağazalarda yeni sezon ürünlerini yüksek fiyatlı bulanlar ellerindeki benzer ürünleri bize getiriyor. Aslında çoğu aynı markanın. Vatandaş almış ama kullanmamış. En fazla elbise, ceket ve pantolon geliyor. Kimisi bedenlerinde oynama yapılmasını istiyor. Kimisi 3-4 pantolon birden getirip paçalarının daraltılmasını talep ediyor. Hatta sanatçılar bile artık çok fazla gelmeye başladı. Onlar da yeni kıyafet yerine eskileri tercih ediyor. Böylesi daha hesaplı oluyor” ifadelerini kullandı. Aydoğdu, terzilerde bu işlemlerin 15-20 liradan başladığını ve yapılacak düzeltmelere göre 100 liraya kadar çıktığını söylüyor.

AYAKKABI DA TEMİZLENİYOR

Tüketicilerin kıyafetler konusundaki tasarruflu yaklaşımının benzer bir örneğini ayakkabıda da görmek mümkün. Özellikle ünlü markaların klasik modellerinde 300-400 lira olan ayakkabı fiyatlarının 1000 lira seviyelerine gelmesi vatandaşların ayakkabıda da esnafın kapısını çalmasına neden oluyor. Çoğunluğu sosyal medyada aktif olan ayakkabı tamircileri ünlü spor ayakkabı modellerini ne kadar yıpranmış olursa olsun onarıp, temiz bir şekilde teslim ediyor. Bu işlemlerin bedeli ise 30 lira ile 70 lira arasında değişiyor.

‘TEK İŞİMİZ BUNLAR OLDU’‘





İstanbul'da 30 yılı aşkın süredir terzilik yaptığını belirten Akın Yurduseven, “Artık bizim tek yaptığımız iş pantolon paçası daraltmak oldu. Normal şartlarda her yıl bu dönemde bütün terzi esnafı büyük bir mesai yoğunluğu içinde olurdu. Hem yoğun geçen düğün sezonları hem de okulların açılma dönemi terzilere büyük hareketlilik katıyordu. Ancak şimdi pandemiden dolayı ne düğün var ne de okul kıyafeti işleri” şeklinde konuştu. Bu dönemde terzilerin bu işlerle günlerini kurtardığını belirten Akın Yurduseven, “Kurdan dolayı maliyetlerimiz de bütün sektörlerde olduğu gibi arttı. Maliyetler artınca esnaf da kolay kolay hareket edemiyor. Özellikle iptal olma riskine karşı toplu siparişlere yanıt veremiyor. Bu aylarda çocuk kıyafetleri işi çok oluyordu. Sonra kadınların siparişleri onları takip ediyordu. Şimdi bunlar pek olmuyor. Yoğunluk daha çok ufak işlerde” ifadelerini kullandı.