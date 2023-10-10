Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer Ankara'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'i resmi törenle karşıladı.Erdoğan ve Nehammer’in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Nehammer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Nehammer, merdivenlerde Türkiye ve Avusturya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Nehammer, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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