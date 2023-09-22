Avukat Nur’u kurşunlamaya indirimsiz ceza

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Şikayetçi avukat Nur Peker ise duruşmaya gelmedi. Son savunması yapan Barış Yavuz, “GSM ve HTS kayıtları sorgulamasında olay öncesi ve sonrasında olay yerinde olmadığım tespit edilmiştir. Olay yerinde bulunmadım. Bu suçu işlemedim. Bu suçun herhangi bir parçası da olmadım. Beraatıma karar verilsin” dedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞTI

Mahkeme, Barış Yavuz’u diğer sanık Canip Kandemir ile fikir ve eylem birliği içerisinde ruhsatsız tabanca ile avukat Nur Peker’i yaralama ve “ruhsatsız tabanca bulundurma” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak 2 yıl 3 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yavuz’a verilen cezada takdir indirimi uygulamadı. Avukat Peker’in silahla yaralanmasına ilişkin daha önce de Canip Kandemir 2 yıl 3 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırılmıştı.