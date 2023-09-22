×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Avukat Nur’u kurşunlamaya indirimsiz ceza

Güncelleme Tarihi:

#Avukat#TL#GSM
Avukat Nur’u kurşunlamaya indirimsiz ceza
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 07:00

Avukat Nur Peker’in silahla vurularak yaralanmasıyla ilgili dün İstanbul 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına sanık Barış Yavuz katıldı.

Haberin Devamı

Şikayetçi avukat Nur Peker ise duruşmaya gelmedi. Son savunması yapan Barış Yavuz, “GSM ve HTS kayıtları sorgulamasında olay öncesi ve sonrasında olay yerinde olmadığım tespit edilmiştir. Olay yerinde bulunmadım. Bu suçu işlemedim. Bu suçun herhangi bir parçası da olmadım. Beraatıma karar verilsin” dedi.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞTI 

Mahkeme, Barış Yavuz’u diğer sanık Canip Kandemir ile fikir ve eylem birliği içerisinde ruhsatsız tabanca ile avukat Nur Peker’i yaralama ve “ruhsatsız tabanca bulundurma” suçlarından alt sınırdan uzaklaşarak 2 yıl 3 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Yavuz’a verilen cezada takdir indirimi uygulamadı. Avukat Peker’in silahla yaralanmasına ilişkin daha önce de Canip Kandemir 2 yıl 3 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avukat#TL#GSM

BAKMADAN GEÇME!