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İstanbul'da şoke eden olay! Avukat karakola uyuşturucu sokmaya çalıştı

#Istanbul#Avukat#Uyuşturucu

İstanbul'da bir kadın avukat, polis merkezinde uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan şüpheliyi ziyarete gitti. "Hem avukatıyım hem de sevgilisiyim, yiyecek getirdim" dedi. O yiyeceklerin içinden uyuşturucu çıktı. Avukat, gözaltına alındı.

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Bir şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan polis tarafından yakalandı ve Esenyurt Polis Merkezi’nde gözaltına alındı. İstanbul Barosuna kayıtlı kadın avukat, 3 Haziran günü Esenyurt Polis Merkezi'nde gözaltında bulunan şüpheli erkeğin yanına gitti. Görevli polis memurlarına şüpheli için "Hem sevgilisiyim hem de avukatıyım" dedi.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever'in özel haberine göre; müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyledi. Polis memurları yiyecekleri teker teker inceledi. İşte bu sırada akılalmaz gerçek ortaya çıktı.

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Polis memurları, kadın avukatın getirdiği rulo şeklindeki çikolata kutusunda bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi. Kadın avukat olay yerinde gözaltına alındı.

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Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ancak hakimlik ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı. Büyükçekmece Başsavcılığı karara itiraz etti. Tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmesini istedi. Ancak Sulh Ceza Hakimliği bu talebi de reddetti.

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#Istanbul#Avukat#Uyuşturucu

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