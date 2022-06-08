Dünya 15 yaşındaki Ukraynalıyı konuşuyor... Savaşın kaderini değiştirdi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile Ukrayna'ya giren Rus ordusuna direniş sürüyor.

24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ederken dünya, 15 yaşındaki Ukraynalı çocuğu konuşuyor.

Savaş son dönemde ülkenin doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda. Ancak operasyonun ilk gününden itibaren hedefini Kiev olarak belirleyen Rus ordusunun kenti düşürememesi savaşın gidişatını değiştirmiş, Rusların hedeflerini doğuya çevirmelerine neden olmuştu.

Bu direniş ile ilgili hayli dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

ORDUYA KRİTİK İSTİHBARAT

Kanada merkezli Global News'ın haberine göre, Rus birliklerinin Kiev'e ilerlediği, savaşın bu en kritik döneminde Ukrayna ordusunun imdadına 15 yaşındaki bir çocuk yetişti.

Ukraynalı genç Andrii Pokrasa, insansız Hava Aracını (İHA) kullanarak Kiev'e yaklaşan Rus konvoyunun yerini tespit etti.

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Bu bilgiyi Ukrayna ordusu ile paylaşan 15 yaşındaki Pokrasa, ordunun topçu ateşi ile Rus konvoyunu durdurmasını sağladı.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrinde yok edilen Rus tankları... (Fotoğraf: İHA)

'UKRAYNA'NIN KAHRAMANI' İLAN EDİLDİ

Ukraynalı komutan Yurii Kasjanov, 'O bölgede insansız hava araçları konusunda deneyimli tek kişiydi... O gerçek bir kahraman, Ukrayna'nın kahramanı' dedi.

BAŞKENTE 60 KİLOMETRE KALA VURULDULAR

Pokrasa'nın sağladığı istihbarat sayesinde Rus konvoyu Kiev'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Berezivka yakınlarında imha edildi.

Pokrasa, ise 'çok, çok korkutucu' şeklinde tarif etti ve o dönem ana motivasyonunun Rus askerlerinin kasabasını istila etmesi olduğunu açıkladı.

Kiev'e doğru ilerleyen ve kilometrelerce uzunluğa sahip olan Rus konvoyları uydulardan böyle görüntülenmişti. (Fotoğraf: AFP)

Genç İHA pilotu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Ana amacımız tam koordinatları belirlemek ve askerlere o koordinatları vermekti... Onlara koordinatları ve fotoğrafları verdim ve ondan sonra konvoyu hedef aldılar.'

DİRENİŞİN GİZLİ KAHRAMANLARI

Kuşkusuz Ukrayna ordusu dünyayı şaşırtmış durumda. 2014'te Kırım'ı Ruslara kaybeden ordu aylardır Rus birliklerine karşı büyük bir direnişe imza atıyor.

Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerden gelen silah yardımı Ukrayna'nın savaşta elini bir hayli güçlendirmiş durumda.

Ancak savaşta kilit bir rol oynayan 'sabotaj birlikleri' Rus ordusuna ciddi kayıplar verdiriyor.

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Bazı birlikler cephe gerisine sızarak trenleri havaya uçuruyor ve Rus ordusunun ikmal hatlarını bozuyor.

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Bu birlikler Rus ordusuna onlardan silah çalarak da zarar veriyor. Ukrayna saflarında Rus birliklerinin geride bıraktığı askeri ekipmanı tamir edip onu Ukrayna ordusuna kazandıran bir birlik de yer alıyor.

İNGİLİZ ORDUSU 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA UYGULAMIŞTI

Bu strateji daha önce pek çok savaşta uygulanmıştı. Hem İkinci Dünya Savaşı'nda hem de Falkland Savaşı'nda, İngiliz askerleri ele geçirdikleri ağır makineli tüfekleri düşmana çevirmişti.