Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez CNN TÜRK'te

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2600 futbol sahası sığabiliyor. Bu tesis Avrupa'nın en büyük güneş santrali oldu. Dünyada da 5. büyük santral oldu. Bu tesis bin megavat elektrik gücüne ulaşmış oldu. Bu tesisin aletlerinin büyük kısmını Türkiye'de ürettik.

%76 oranında yerlilik oranından bahsediyoruz. Türkiye 10 bin megavatın üzerindeki üretimiyle dünyada 3. sıraya geldi. Artık birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu elektriği dışarıdan almış olsak yıllık 450 milyon dolarlık ekstra ödeme yapacaktık. Şimdi temiz enerji kullanıyoruz. Herhangi bir kirlilik yok. Bu tesislerin sayısını artıracağız.

Mini yakalarımız yapıldı. Önümüzdeki 10 yıl içinde GES'lerin 5 kat artacağını düşünüyorum

GABAR'DAKİ PETROL KEŞFİ: 'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN'

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Esma Çevik bölgesinin çalışmalarını bitirdikten sonra bölgeye yoğunlaşmıştık. İlk kuyu açıldı. Detayları Cumhurbaşkanımız halkımıza açıklayacak. Çalışmalarımız karada denizde havada kesintisiz devam ediyoruz. Karadeniz gazı çıkana kadar kullandığımız doğalgazın 99'unu ithal ediyorduk. Karadeniz gazı çıktıktan sonra %30'u yerli olacak.

Geçtiğimiz yıl yaptığımız keşifler dünyada ilk 10 arasına girmişti. Bunu da ilk keşifler arasına girecektir. Türkiye'deki en büyük keşif olacak diye tahmin ediyorum. Bu keşifleri açıklarken rakamları doğru açıklamak önemli.

Esma Çevik'te bulduğumuz kaliteden biraz daha iyi diyebiliriz.