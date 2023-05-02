Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avrupa'nın en büyük GES'i Konya'da... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez CNN TÜRK'te

Güncelleme Tarihi:

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Konya
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 17:09

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ile ilgili CNN TÜRK'te konuştu. Bakan Dönmez, 'Önümüzdeki 10 yıl içinde GES'lerin 5 kat artacağını düşünüyorum.' dedi. Bakan Dönmez Gabar'daki petrol keşfi ile ilgili olarak ise, 'Geçtiğimiz yıl yaptığımız keşifler dünyada ilk 10 arasına girmişti. Bunu da ilk keşifler arasına girecektir. Türkiye'deki en büyük keşif olacak diye tahmin ediyorum.' dedi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2600 futbol sahası sığabiliyor. Bu tesis Avrupa'nın en büyük güneş santrali oldu. Dünyada da 5. büyük santral oldu. Bu tesis bin megavat elektrik gücüne ulaşmış oldu. Bu tesisin aletlerinin büyük kısmını Türkiye'de ürettik.

%76 oranında yerlilik oranından bahsediyoruz. Türkiye 10 bin megavatın üzerindeki üretimiyle dünyada 3. sıraya geldi. Artık birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu elektriği dışarıdan almış olsak yıllık 450 milyon dolarlık ekstra ödeme yapacaktık. Şimdi temiz enerji kullanıyoruz. Herhangi bir kirlilik yok. Bu tesislerin sayısını artıracağız.

Mini yakalarımız yapıldı. Önümüzdeki 10 yıl içinde GES'lerin 5 kat artacağını düşünüyorum

Gözden KaçmasınAvrupanın en büyük GESi Konyada açılıyor... 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacakAvrupa'nın en büyük GES'i Konya'da açılıyor... 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacakHaberi görüntüle

GABAR'DAKİ PETROL KEŞFİ: 'TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN'

Haberin Devamı

Esma Çevik bölgesinin çalışmalarını bitirdikten sonra bölgeye yoğunlaşmıştık. İlk kuyu açıldı. Detayları Cumhurbaşkanımız halkımıza açıklayacak. Çalışmalarımız karada denizde havada kesintisiz devam ediyoruz. Karadeniz gazı çıkana kadar kullandığımız doğalgazın 99'unu ithal ediyorduk. Karadeniz gazı çıktıktan sonra %30'u yerli olacak.

Geçtiğimiz yıl yaptığımız keşifler dünyada ilk 10 arasına girmişti. Bunu da ilk keşifler arasına girecektir. Türkiye'deki en büyük keşif olacak diye tahmin ediyorum. Bu keşifleri açıklarken rakamları doğru açıklamak önemli.

Esma Çevik'te bulduğumuz kaliteden biraz daha iyi diyebiliriz.

Gözden KaçmasınCumhurbaşkanımız son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek'Cumhurbaşkanımız son yılların en büyük keşiflerinden birisinin müjdesini verecek'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Fatih Dönmez#Konya

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD