Avrupa'dan karantinaya

Türkiye’nin uçuş durdurma kararı aldığı Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’daki Türk turist ve öğrenciler dün yurda döndü. Diplomatik temsilciliklere dönüş için başvuru yapan 3 bin 614 Türk vatandaşı için THY toplam 34 sefer düzenledi. Dönüşlerle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye gelen vatandaşların 14 günlük karantinaya alınacağını belirterek, şunları söyledi:

YURTLARA YERLEŞTİLER

“THY, fiyatları son derece makul tuttu, çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul ve Kocaeli’de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği yurtlara yerleştirilecekler. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da talimatıyla İstanbul ve Kocaeli valiliklerimiz bunları koordine edecek. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları karşılanacak. İngiltere’den dönmek isteyen öğrenci ve vatandaşlarımız vardı. Onlar için ilave 3 uçak, THY tarafından ayarlandı.

Fas da 19 Mart itibarıyla ülkeye gidecek tüm uçuşları durdurma kararı almıştı. Ancak bu kararını erkene aldı. Uçuş programını buna göre yapan 1500’e yakın vatandaşımızın Fas’ta olduğunu biliyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlığın çağrı merkezi 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışıyor. Dün itibarıyla 9 binden fazla sadece koronavirüsle ilgili çağrı aldı arkadaşlar. Bugüne kadar 7 milyona yakın çağrıya cevap verdiler. 23 ülke Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulundu. Bazı ülkelerin ihtiyaçlarını karşıladık. İran’a dün yine uçak ve TIR’la malzeme gönderilecekti. Aynı şekilde başlangıçta Çin’e de bu desteği verdik.”

’SUÇLU HİSSEDİYORLAR’

Avrupa’dan gelen vatandaşlar, yurtlara yerleştirilirken, onları özel kıyafetli, maskeli ve eldivenli görevliler karşıladı. Ring yapan otobüsler her seferde dezenfekte edildi, şoförler kıyafetlerini değiştirdi. Şoförlerden Hüseyin Özmen, “Dışarıdan tepki alıyoruz. Herkes bizi çekiyor. Gelen insanlar da kendilerini suçlu hissediyor. Hastalıklıymış gibi muamele gördüklerini düşünüyorlar” dedi.



