Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

İklim değişikliği, küresel sorunlar listesinde ilk sırada. Bir yanda ani ve anormal yağışlar bir yanda aşırı sıcaklıklar, ülkemiz de dahil tüm dünyayı olumsuz etkiliyor.



Örneğin sonbaharda Kasım ayının sonuna kadar pek yağış görülmedi. Adeta güz mevsimini tam yaşamadan kışa geçtik. Ancak Aralık ayında da kış sert yüzünü bir türlü göstermedi. Ne doğru düzgün yağmur yağdı ne de kar...



AVRUPA EN SICAK OCAK AYINI YAŞIYOR

Üstelik durum sadece bize özgü değil. Avrupa kıtasının geneli, tarihin en sıcak kışını yaşıyor. İngiliz The Guardian gazetesinin görüşlerine başvurduğu iklim bilimci Maximiliano Herrera, aralarında Polonya, Danimarka ve Çekya'nın da olduğu sekiz ülkede en sıcak Ocak ayının yaşandığını açıkladı.



Herrera, Ocak ayında ortalama hava sıcaklığının 1 derece olduğu Polonya'nın Korbielow bölgesinde, normalde Mayıs’ta ölçülen 19 derecenin bu yıl Ocak’ta kayıtlara geçtiğini söyledi. Ocak’ta ortalama sıcaklığın 3 derece olduğu Çekya'nın Javorník bölgesinde ise termometreler 20 dereceyi gördü. Belarus’ta da Ocak’ta normalde 0 derece dolaylarında izlenen sıcaklık Vysokaje’de yılın ilk günü 16 derece olarak ölçüldü.

Diğer yandan Almanya'da bulunan 900'den fazla ölçüm istasyonunda da 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında bölgesel sıcaklık rekorları kırıldı. Yüksek sıcaklıklar Kuzey İspanya ve Güney Fransa'da da etkisini gösterdi. Örneğin Bilbao'da termometreler 24 dereceyi gördü.

Herrera bu durumu “Avrupa tarihinin en aşırı sıcaklık olayı” olarak nitelendirirken, İngiltere Meteoroloji Müdürlüğü'nde görevli Meteorolog Alex Burkill ise “Geniş bir alanda daha önce hiç görülmemiş aşırı sıcaklık söz konusu” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE DE DURUM AYNI

Türkiye’de de durum pek farklı sayılmaz. Geçen yıl Eylül’ün başlarında Bolu, Kayseri, Iğdır ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar görülürken, sıcaklıklar ani bir şekilde düşmüştü. Hatta Aralık-Ocak ayları arasında 29 yıl sonra Antalya’ya ‘yol kapatan’ kar bile yağmıştı. Şimdilerde ne yağmur var ne de kar...



Peki Avrupa’ya neden kış bir türlü gelmiyor? Türkiye'ye ne zaman kar yağacak? Önümüzdeki aylarda bizi neler bekliyor?

At least seven countries saw their warmest January weather on record on New Year’s Day. https://t.co/88TMTCOIbZ