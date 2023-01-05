Yeni Evim Kampanyası'nda 15 soru 15 cevap! Bakanlık tek tek yanıtladı

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Yeni Evim Kampanyası, düşük faiz oranı, uzun vade ve Hazine desteğiyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarihin en büyük 2. konut kampanyasıyla ilgili merak edilen 15 soruyu yanıtladı.

Yüz binlerce hanenin merakla beklediği ‘Yeni Evim Kampanyası’ açıklandı. Orta gelirli kesimin ev sahibi olması ve konut üretiminin artması amacıyla hazırlanan kampanya önümüzdeki günlerde devreye girecek. Kredi faizinin yüzde 0.69’dan başladığı, vadenin 15 yıla kadar uzadığı, taksit ödemelerine Hazine desteği verilen yeni finansman modeline yoğun ilgi bekleniyor.

Hangi konut projelerine başvurulabilir? Yüzde 0,69'dan başlayan faiz oranından kimler yararlanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dev kampanyayla ilgili merak edilen soruları cevapladı.

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İşte o yanıtlar;

Soru: 1- Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Cevap 1- Yeni Evim kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak? Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.



Soru 2- Peşinat ödenecek mi?

Cevap 2- Konut bedelinin %10’u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.



Soru 3- Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Cevap 3- Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.



Soru 4- Ödeme planı nasıl olacak?

Cevap 4- 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.



Soru 5- Projede yaş sınırı olacak mı?

Cevap 5- 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.



Soru 6- İstanbul’da oturan Ankara’dan ev alabilecek mi?

Cevap 6- İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.



Soru 7- Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Cevap 7- Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.



Soru 8- Evler satılabilecek mi?

Cevap 8- Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.



Soru 9- Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Cevap 9- Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.



Soru 10- Proje ne zaman başlayacak?

Cevap 10- 16 Ocak itibariyle projeye başvurular alınacak.



Soru 11- Başvurular nasıl olacak?

Cevap 11- Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.



Soru 12- Başvuru ücreti olacak mı?

Cevap 12- Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.



Soru 13- Yapımı devam eden konut kampanya kapsamına dâhil mi?

Cevap 13- 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dâhil olacak.



Soru 14- TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

Cevap 14- 16 Ocak itibariyle konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.



Soru 15- Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş kampanyadan faydalanabilecek mi?

Cevap 15- Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.