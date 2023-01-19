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Avcılar'da restoran müdürüne palayla saldırdılar

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#Avcılar#Restoran#Palalı Saldırı
Avcılarda restoran müdürüne palayla saldırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 10:13

Avcılar'daki restoranda diğer masalarda oturanları rahatsız ettikleri iddia edilen müşteriler, restoran çalışanları tarafından uyarılınca kavga çıktı. Restoranda bulunan 3 kişinin haber vermesi üzerine pala ve bıçakla gelen 6 kişi, restoranın müdürünü kolundan yaralayarak kaçtı.

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Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyrukluların 4 yıldan bu yana işlettiği restorana gelen yine yabancı uyruklu 3 kişi, bir süre sonra iddiaya göre yan masalarda oturanları rahatsız etmeye başladı. Restoran müdürü Jawad Kadhim Raisan (28) bu kişilerden gitmelerini istedi. 400 TL tutarındaki hesabı istemeden bu kişileri çıkarmaya çalışan Raisan'ın tartıştığı müşterilerden biri cep telefonu ile arkadaşlarını aradı. Kısa süre sonra ikisi motosikletle, 4'ü ise bir otomobil ile olmak üzere 6 kişi gelerek içerideki arkadaşlarına destek çıktı.

"BİZE KİMSE KARIŞAMAZ"

Restorana yanlarında getirdikleri bir pala ve bıçakla giren 6 kişi, Jawad Kadhim Raisan'ı kolundan yaraladıktan sonra içerideki arkadaşları ile birlikte kaçarken, "Bize kimse karışamaz. Bize kimse kafa tutamaz. Kafa tutana gerekeni yaparız" diye bağırdı.

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Yaralanan restoran müdürü çağrılan ambulans ile Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale ardından Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koluna atılan dikişlerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Jawad Kadhim Raisan, "Diğer müşterileri rahatsız ediyorlardı. Gittim müdahale ettim. Arkadaşlarına haber vermişler. Büyük bir pala ile koluma vurdular. Daha önce buraya hiç gelmemişlerdi. Ancak, bunlar Avcılar'da tanınan kişiler. Yakalanarak gereken cezanın verilmesini bekliyorum" dedi.

Restoran önündeki vale de içerideki gerginlik sırasında 6 kişinin geldiğini, ne olduğunu anlayamadığını içeri girerek aralarında kadın ve çocukların bulunduğu müşterilerin önünde işletme müdürünü bıçakladıklarını, sadece motosikletin plakasını alabildiklerini söyledi.

Restorandaki pala ve bıçaklı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

 

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#Avcılar#Restoran#Palalı Saldırı

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