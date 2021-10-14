Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

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Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı.

Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

OTOMOBİL AYNI BÖLGEDE BULUNDU

Polise ateş açarak kaçan saldırganların kullandığı otomobil aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerden biri de ekipler tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Poliste suç kaydı bulunan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.





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Ele geçirilen otomobilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri projektör ışıklarının aydınlatıldığı sokakta detaylı inceleme yapıldı. Araçta bulunan tüm eşyalar tek tek indirilirken, şüpheli görülen bazı parçalar torbalara konuldu.

Ayrıca otomobildeki kişilerin tespit edilebilmesi için araçta parmak izi çalışması yapıldı.

Araç yaklaşık 3 saatlik inceleme ardından çekiciye yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüphelinin polisle birçok adli suçtan kaydı bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.