Avcılar'da klozete düşen yavru kedi kurtarıldı

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Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde oturan Aleyna Özgün, dün sabah evde besledikleri 'Gümüş' isimli kedinin dünyaya getirdiği beş yavrudan birisinin yerinde olmadığını fark etti. Evde kediyi arayan Özgün klozetten miyavlama sesi geldiğini duydu. Yavru kedinin klozete düştüğünü ve görünmediğini göz önüne alan Aleyna Özgün, 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayarak durumu iletti.

Sevk edilen itfaiye ekibi klozete düşen yavru kedinin yaşadığını belirledi. Klozeti söken itfaiye erleri gider borusuna tutunan minik kediyi kurtarırken, havlu ile kuruttu.

Aleyna Özgün, “Genelde klozet kapağını kapatırdık. Sabah küçük kızım ile birlikte yavru kedilere bakınca birisinin yerinde olmadığını fark ettim. Sesten de klozete düştüğünü anladım. Yavru kediyi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

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