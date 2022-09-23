Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da klozete düşen yavru kedi kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kedi#Avcılar#Klozet
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 09:44

Avcılar'da bir evde geçen ay dünyaya gelen beş kedi yavrusundan biri kapağı açık bırakılan klozete düştü. Gider borusuna tutunan minik kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Haberin Devamı

Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde oturan Aleyna Özgün, dün sabah evde besledikleri 'Gümüş' isimli kedinin dünyaya getirdiği beş yavrudan birisinin yerinde olmadığını fark etti. Evde kediyi arayan Özgün klozetten miyavlama sesi geldiğini duydu. Yavru kedinin klozete düştüğünü ve görünmediğini göz önüne alan Aleyna Özgün, 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayarak durumu iletti.

Avcılarda klozete düşen yavru kedi kurtarıldı

Sevk edilen itfaiye ekibi klozete düşen yavru kedinin yaşadığını belirledi. Klozeti söken itfaiye erleri gider borusuna tutunan minik kediyi kurtarırken, havlu ile kuruttu.

Aleyna Özgün, “Genelde klozet kapağını kapatırdık. Sabah küçük kızım ile birlikte yavru kedilere bakınca birisinin yerinde olmadığını fark ettim. Sesten de klozete düştüğünü anladım. Yavru kediyi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi. 

Haberin Devamı

Avcılarda klozete düşen yavru kedi kurtarıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kedi#Avcılar#Klozet

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip

BAKMADAN GEÇME!

Mersinli Hande Düşes oldu

Mersinli Hande Düşes oldu

#Mersin
Marmara’ya dev doğalgaz deposu

Marmara’ya dev doğalgaz deposu

#Marmara
Dikkat, bu kış grip çok güçlü Ne zaman aşı olmalıyız Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz

Dikkat, bu kış grip çok güçlü! Ne zaman aşı olmalıyız? 'Virüsün tuhaf şekilde davrandığını görüyoruz'

#Grip