MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAvcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 23 kişiye ceza yağdı
GeriGündem Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 23 kişiye ceza yağdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 14.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 23 kişiye ceza yağdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avcılar'da alkollü eğlenceye suçüstü: 23 kişiye ceza yağdı

İstanbul Avcılar'da tam kapanmaya rağmen sosyal medya üzerinden haberleşerek, bir evde parti verdikleri belirlenen 2'si Türk, 21'i yabancı uyruklu 23 kişiye yaklaşık 80 bin lira ceza kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizköşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan bir evden yüksek tonda müzik sesi geldiği ve ikamette parti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bina içerisinden çok yüksek müzik sesi geldiğini tespit etti. Bir evde 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 kişi bulunduğu, bunların sosyal medya üzerinden birbirleri ile haberleşerek toplandıkları ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir arada bulundukları ve alkollü eğlence düzenledikleri belirlendi.

Avcılarda alkollü eğlenceye suçüstü: 23 kişiye ceza yağdı

Bu kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca toplam 79 bin 787 TL idari para cezası uygulanırken, eğlence sonlandırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi