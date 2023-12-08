Atina’yla tarihi imza

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atina Elefterios Venizelos Havaalanı’nda Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis ve Yunan Hava Kuvvetleri’nin şeref kıtası ile Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes karşıladı. Erdoğan ilk görüşmesini Yunan mevkidaşı Katerina Sakellaropulu ile yaptı.



Erdoğan yaptığı açıklamada “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum. Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak gelecek için çok daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.





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“Ülkelerimizdeki trajik olaylar (doğal afetler) zor anlarda dayanışma duygusunun halkları birleştirdiğini teyit etti. Bu da gerginliklerden kaçınılmasına ve işbirliğinin güçlendirilmesi için siyasi iradeye güçlü bir temel teşkil etmektedir. Etrafımızda neler yaşandığına bakarsak, barışın, istikrarın korunması için Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği yapılması her zamankinden daha çok gereklidir” diyen Sakellaropulu konuşmasını Türkçe “Teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

45 DAKİKA SÜRECEKTİ 1.5 SAATİ BULDU

Erdoğan daha sonra “Megaro Maksimu”ya (Başbakanlık ofisi) yürüyerek gitti. Başbakan Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bahçede sıcak şekilde karşıladı. “Megaro Maksimu”nun sembolü sayılan ve Miçotakis’in hayvan barınağından aldığı köpeği Pinat da her zaman olduğu gibi kapının hemen arkasında idi. Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgo Yerapetritis, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yunan başbakanın diplomasi büro şefi Anna Maria Buru da görüşmede hazır bulundular. Programda, 45 dakika sürmesi beklenen görüşme, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

MİÇOTAKİS: SEVGİLİ BAŞKAN

Erdoğan “Değerli Kiriakos”, Miçotakis ise “Agapite Tayyip” (Sevgili Tayyip) ve “Agapite mou proedre’ (Sevgili Başkan) diye birbirlerine hitap ettiler. Erdoğan’ın Atina ziyaretinde “Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi” imzalandı. Yunan kaynaklar bildirge için “1970’lerden beri imza için çok teşebbüs oldu ama ilk kez başarıldı” dediler.

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ERDOĞAN: TÜM DÜNYAYA ÖRNEK OLALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis’le ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“2017’de en son ziyaretim oldu. Devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk ziyarettir bu. Tekrar Atina’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum Bir sonraki toplantı için bu kadar ara vermeyeceğimiz, yılda bir kez bu buluşmayı gerçekleştirmek her iki ülke için hayırlı olacak.





BÜYÜK RESME ODAKLANALIM: Bizler, aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşu ülkeyiz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğaldır. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege’yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Türkiye-Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla tüm dünyaya örnek olalım arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok. Yeter ki büyük resme odaklanalım, denizi geçip derede boğulanlardan olmayalım.

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TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR: Atina Bildirgesi ile ilişkilerimizi geliştirme yönündeki irademizi en üst seviyede teyit etmiş olduk. Sayın Başbakan ile görüşmemizde şu an itibariyle yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin, 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. İpsala-Kipi Sınır Kapısı’nda ikinci köprü inşası gibi projelerin önemine işaret ettik. Ayrıca gerek turizm, gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ: Sayın Başbakan ile terörle mücadele alanındaki işbirliğimizi nasıl geliştireceğimizi de ele aldık. Bu minvalde beklentilerimizi bir kez daha dile getirdim.

LAVRİON KAMPI: Özellikle Lavrion Kampı’nın kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Yunanistan’da teröristlere barınma imkânı sağlayan benzeri kampların oluşmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim.

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AZINLIKLAR: Yunanistan’daki Türk azınlığı ve ülkemizdeki Rum azınlığı, beşeri ve kültürel zenginliğimizin yapı taşlarıdır. Azınlıkların huzur ve refahının artması ilişkilerimizi olumlu yönde etkileyecektir. Batı Trakya Türk azınlığının durumunda, uluslararası hukukun gerektirdiği iyileştirmelerin yapılması yönündeki beklentilerimizi ifade ettim.

KIBRIS MESELESİ VE GAZZE DRAMI: Miçotakis ile Kıbrıs meselesi ve Gazze’deki insani dramı da ele aldık. Kıbrıs meselesinin adadaki gerçekler temelinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması tüm bölgenin yararına olacaktır. Sayın Başbakan ile ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan dramı ele aldık. Türkiye olarak en başından beri sivillerin hedef alınmasını hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi dile getirdik.”

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MİÇOTAKİS: LOZAN’DAN SONRA

Ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “İnönü ve Venizelos 1930’da dostluk anlaşması imzaladılar. Lozan Antlaşması’ndan 100 yıl sonra bugün burada ‘Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Bildirgesi’ imzaladık” dedi. Miçotakis, “AB Komisyonu’ndan onay aldık. Türk vatandaşları yılda 7 gün için 10 adayı ziyaret edebilecekler” diyerek Ege’deki Yunan adalarına Türkler için vizesiz seyahat imkânı tanınacağını duyurdu. Miçotakis, “Tarih ve coğrafya aynı mahallede yaşamamıza karar verdi. Konjoktür bazen bizi karşı karşıya getirdi. Türkiye’de ve Yunanistan’da bu yeni yakınlaşmaya karşı çıkan sesler bulunduğunu biliyorum. Ancak karşımıza çıkan bu fırsatı değerlendirmemizin tarihi görevimiz olduğuna inanıyorum. Sınırlarımız yanyana, ülkelerimizi de yanyana getirmeliyiz. Anlaşmazlıklarımız, gerginliklere ve krizlere dönüşmemelidir. Tek anlaşmazlık konusu, Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve ekonomik münhasır bölge sınarlarının belirlenmesidir. Kıbrıs konusunda bizim için BM Güvenlik Konsevi kararlarından başka çözüm yoktur. Müzakereler 2017’de kaldıkları yerden devam etmelidir.”

‘KOMŞU’YLA YOL HARİTASI

‘Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’ne göre Türkiye ve Yunanistan, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı önlemler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak. Ekonomik pozitif gündem teşvik edilecek. YDİK çervevesinde ise sağlık, eğitim, elektrik bağlantısı, enerji, ekonomi, ticaret. tarım, gümrük, yatırım, sosyal yardım, turizm, hackathon ve spor dahil toplam 15 anlaşma, mutabakat zaptı ve ortak bildirge imzalandı.





BASINA SELAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Megaro Maksimu’ya (Başbakanlık ofisi) geçerken kendisine “Hoş geldiniz” diyen Skai televizyonu ve Kathimerini gazetesi muhabirleri ile A Haber’in muhabiri İstanbullu Rum gazeteci Manolis Kostidis’e selam verdi. Erdoğan, Kostidis’e “Hoşbulduk. Artık güzel haberler hazırlarsın” dedi.

NOTLAR

TV’LERDE TÜRKÇE VE YUNANCA ŞARKILAR

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti ve YDİK toplantısı için iki ülkenin başkentinde de haftalar süren hazırlıklar yapıldı. Yunan kaynaklar ,“Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Aksilik yaşanmaması için hiçbir şey şansa bırakılmadı” dediler.

* Yunan televizyonları Erdoğan’ın Atina Havaalanı’na gelişini ve temaslarını canlı yayınladı. Skai televizyonu ise sabah kuşağındaki haber programını, sanatçı Göknur’un Türk ve Yunanca söylediği şarkılarla başlattı.

BASKET TEKLİFİ

* Erdoğan, Miçotakis’e Ankara’yı ziyareti sırasında birlikte basketbol maçı oynamayı önerdi. Erdoğan Atina Büyükelçiliği’nin kapısında bir süre sohbet ettiği Panatinaikos takımının koçu Ergin Ataman’a da “Miçotakis’e, Ankara’ya geldiğinde bir maç ayarlayalım dedim. Sen bizim takımda olacaksın” dedi.

MENÜDE NE VAR

* Atina’yla Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’nda menüde de balık, kalamar, yaprak sarma ve helva ile meyve vardı.