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Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Anıtkabir#10 Kasım
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 08:57

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıl dönümü nedeniyle tüm yurtta anma törenleri düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Şeref Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltemeye devam ediyoruz. Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol'da yürüdükten sonra Atatürk’ün manevi huzuruna çıktı.

Atatürkün ebediyete intikalinin 85. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Saat 9'u 5 geçe devlet erkanı mozole önünde iki dakika saygı duruşunda bulundu.

Şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneidevriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci yüzyılına başladığımız Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu olan Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltemeye devam ediyoruz. Milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer alıyor. CHP’nin yeni Genel Başkanı Özel, ilk defa Anıtkabir’i CHP lideri olarak ziyaret ediyor.

Atatürkün ebediyete intikalinin 85. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz

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#Atatürk#Anıtkabir#10 Kasım

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