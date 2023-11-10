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Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete intikal ettiÄŸi saat olan 9'u 5 geÃ§e sirenlerin Ã§almasÄ±yla tÃ¼m TÃ¼rkiye'de cadde ve sokaklarda vatandaÅŸlar saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

DOLMABAHÃ‡E SARAYIâ€™NDA 09.05

Ulu Ã¶nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n vefatÄ±nÄ±n 85â€™inci yÄ±lÄ±nda 7â€™den 70â€™e TÃ¼rkiyeâ€™nin birÃ§ok yerinden vatandaÅŸlar DolmabahÃ§e SarayÄ±â€™na akÄ±n etti. SabahÄ±n erken saatlerinden itibaren saraya gelenler, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hayata gÃ¶zlerini yumduÄŸu odasÄ±na karanfil bÄ±raktÄ±.

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Ã‡ocuklar, genÃ§ler, yaÅŸlÄ±lar, binlerce kiÅŸi saatler 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde Ã§alan sirenle birlikte saygÄ± duruÅŸunda bulundu, Ä°stiklal MarÅŸÄ± okudu. Gelenler arasÄ±nda gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayanlar da oldu.

TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri'nin Barbaros sÄ±nÄ±fÄ± fÄ±rkateynlerinden TCG Salihreis ve beraberindeki tekneler de DolmabahÃ§e SarayÄ± Ã¶nÃ¼nde durdu.Â

"Ã‡OCUKLARIMIZA DA ONA OLAN SEVGÄ°MÄ°ZÄ° HER ZAMAN GÃ–STERECEÄžÄ°Z"

73 yaÅŸÄ±ndaki Melahat AydÄ±n, â€œHala daha Ã¶zlemle anÄ±yoruz. Saatlerce de dursak onu ziyaret etmeden gitmeyeceÄŸiz" dedi. Ã‡ocuklarÄ±yla beraber DolmabahÃ§e SarayÄ±â€™na gelen Sefer Turan da, â€œSabahÄ±n kÃ¶rÃ¼nde bugÃ¼n iÃ§in kalktÄ±k geldik Ã§Ã¼nkÃ¼ dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k, gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ, yaÅŸamÄ±ÅŸ ve hiÃ§bir zaman da Ã¶lmeyecek, sonsuza kadar yaÅŸayacak olan en bÃ¼yÃ¼k liderine sahibiz. Muhammed Mustafaâ€™dan ve Mustafa Kemalâ€™in yolundan ayrÄ±lmamalÄ±yÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za da ona olan sevgimizi her zaman Ã¶ÄŸreteceÄŸiz, gÃ¶stereceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

"OLMASAYDI, BELKÄ° TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° DE OLMAYACAKTI"

Fatma YazÄ±cÄ± da, â€œÃ‡ok duygu yÃ¼klÃ¼yÃ¼m. AtamÄ±zÄ± anmaya geldik. Ne mutlu bu gÃ¼nleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze. Bundan sonra da devam ettireceÄŸiz. AtamÄ±zÄ± unutmayacaÄŸÄ±z, unutturmayacaÄŸÄ±z. Kalbimizde yaÅŸÄ±yor zaten. OlmasaydÄ± belki bizler de olmayacaktÄ±k. Belki TÃ¼rkiye Cumhuriyeti olmayacaktÄ±Ã¶ dedi. 10 yaÅŸÄ±ndaki Miray DoÄŸan da, â€œSabahÄ±n erken saatinde geldim ama Ã§ok Ã¶zledik AtatÃ¼rkâ€™Ã¼. SaygÄ± ve Ã¶zlemle anÄ±yoruz. Ben bÃ¼tÃ¼n gÃ¶revlerimi yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi.

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Ä°STANBUL D-100 KARAYOLU'NDA 09.05

D-100 Karayolu'nun Åžirinevler, AvcÄ±lar, Yenibosna ve CevizlibaÄŸ mevkiilerinde de vatandaÅŸlar saat 9'u 5 geÃ§e saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

ÅžÄ°RÄ°NEVLER'DE 09.05

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Ã–nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk ebediyetine intikalinin 85. yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde tÃ¼m yurtta anÄ±lÄ±yor. 85 yÄ±l Ã¶nce 10 KasÄ±m 1938 gÃ¼nÃ¼ saat 9'u 5 geÃ§e hayata gÃ¶zlerini yuman AtatÃ¼rk iÃ§in bugÃ¼n saat tam 09.05'te tÃ¼m yurtta hayat iki dakikalÄ±ÄŸÄ±na durdu. Åžirinevler'de de vatandaÅŸlar saat 9'u 5 geÃ§e akan trafikte araÃ§larÄ±ndan inerek gÃ¶sterdikleri saygÄ± duruÅŸuyla Ata'yÄ± andÄ±. Ãœst geÃ§itte Ã¼rÃ¼yen vatandaÅŸlar da olduklarÄ± yerde bekleyerek AtatÃ¼rk'Ã¼ anarken bir otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ de uzun sÃ¼re kornaya basarak saygÄ±n duruÅŸuna katÄ±ldÄ±.

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AVCILAR'DA 09.05

AvcÄ±lar'da da D-100 Karayolu'nda bulunan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler saat 09.05'te durarak, korna Ã§aldÄ± veya araÃ§larÄ±ndan inerek saygÄ± duruÅŸunda bulundu.Â

YENÄ°BOSNA'DA 09.05

Yenibosna'da, otobÃ¼s duraklarÄ±nda ve metrobÃ¼s kÃ¶prÃ¼sÃ¼ndeki yoÄŸun kalabalÄ±k, saat 09.05'te saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

CEVÄ°ZLÄ°BAÄž'DA 09.05

CevizlibaÄŸ'da metrobÃ¼s duraÄŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar ile kara yolundaki sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, saat 09.05'te saygÄ± duruÅŸunda bulundu. O anlar, havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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15 TEMMUZ ÅžEHÄ°TLER KÃ–PRÃœSÃœ'NDE 09.05

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n aramÄ±zdan ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 85'inci yÄ±lÄ±nda, her sene olduÄŸu gibi saatler 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde hayat durdu. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Anadolu'dan Avrupa YakasÄ±'na geÃ§iÅŸ yÃ¶nÃ¼nde polis ekipleri tarafÄ±ndan trafik durduruldu.

Saat 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde kÃ¶prÃ¼ giriÅŸinde sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler araÃ§larÄ±ndan indi. VatandaÅŸlar ve polis ekipleri 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde saygÄ± duruÅŸunda bulundu. SaygÄ± duruÅŸu havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ä°STANBUL HAVALÄ°MANI'NDA 09.05

10 KasÄ±m'a Ã¶zel olarak Ä°stanbul HavalimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar GidiÅŸ Terminali'ne TÃ¼rk bayraÄŸÄ± ve AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi asÄ±ldÄ±. TÃ¶ren Ã¶ncesinde anma iÃ§in TÃ¼rkÃ§e ve Ä°ngilizce anons yapÄ±ldÄ±. Ã‡ok sayÄ±da havalimanÄ± personeli ve yolcu tÃ¶renin dÃ¼zenlendiÄŸi bÃ¶lgede toplandÄ±.

Yolcular iÃ§in hem TÃ¼rkÃ§e hem de Ä°ngilizce anons yapÄ±ldÄ±. HavalimanÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve yolcular sirenlerin Ã§almasÄ±yla saat 09.05'te iki dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu. YabancÄ± yolculardan bazÄ±larÄ±nÄ±n da saygÄ± duruÅŸuna eÅŸlik etti. Ä°stiklal MarÅŸÄ± okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tÃ¶ren sona erdi.

KOCAELÄ°'DE HAYAT 09.05â€™TE DURDU

Saatler, Ulu Ã–nder Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n hayata veda ettiÄŸi 09.05â€™i gÃ¶sterdiÄŸinde Kocaeliâ€™de 2 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu yapÄ±ldÄ±.

Ä°zmit ilÃ§esindeki Cumhuriyet BulvarÄ±â€™ndaki dÃ¼kkanlarda Ã§alÄ±ÅŸanlar, iÅŸe ve okula gitmek iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ±da olanlar sirenlerin Ã§almasÄ±yla birlikte saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti. Cumhuriyet BulvarÄ±â€™nda seyir halinde olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler de 09.05â€™te araÃ§larÄ±ndan inerek Ataâ€™ya saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

ADANAâ€™DA HAYAT ATA Ä°Ã‡Ä°N DURDU

Adana'da yÃ¼zlerce vatandaÅŸ AtatÃ¼rk ParkÄ±â€™ndaki AtatÃ¼rk anÄ±tÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Kimi AtatÃ¼rk fotoÄŸraflÄ± kravatÄ±nÄ± takÄ±p, kimi ise AtatÃ¼rk fotoÄŸraflÄ± tiÅŸÃ¶rtÃ¼nÃ¼ giyerek alana geldi. Saatler 09.05'i gÃ¶sterdiÄŸinde ise Ã§alÄ±nan siren sesiyle birlikte herkes 1 dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸuna geÃ§ti.

AtatÃ¼rk Caddesi'nden geÃ§en araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri siren sesiyle kontak kapatÄ±p araÃ§tan inerek saygÄ± duruÅŸunda bulundu. 1 dakikalÄ±k sirenin ardÄ±ndan saygÄ± duruÅŸunun bitmesiyle hayat normale dÃ¶ndÃ¼. TÃ¶rene Adana Valisi Yavuz Selim KÃ¶ÅŸgerâ€™in yanÄ± sÄ±ra kent protokolÃ¼ de katÄ±ldÄ±.

SAKARYA

10 KasÄ±m AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ anma gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla saat 09.05â€™te tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de olduÄŸu gibi Sakaryaâ€™da da vatandaÅŸlar saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n ebediyete irtihalinin 85. yÄ±lÄ±nda, saatler 09.05â€™i gÃ¶sterdiÄŸinde tÃ¼m yurtta olduÄŸu gibi Sakaryaâ€™da da ÅŸehir merkezinde sirenler Ã§aldÄ±, bayraklar yarÄ±ya indirildi. TÃ¼m vatandaÅŸlar bulunduklarÄ± noktada saygÄ± duruÅŸunda bulundu. GÃ¶revli polisler ise selam durdu.

SICAK HAVA BALONLARI, ATATÃœRK POSTERLERÄ° VE TÃœRK BAYRAKLARIYLA HAVALANDI

TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sÄ±cak hava balonlarÄ±, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n ebediyete intikalinin 85'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde AtatÃ¼rk posterleri ve TÃ¼rk bayraklarÄ±yla havalandÄ±.

Kapadokya'da sabahÄ±n erken saatlerinde havalanan sÄ±cak hava balonlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ±n sepetlerine, TÃ¼rkiye Cumhuriyetiâ€™nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n posterleri ve TÃ¼rk bayraklarÄ± asÄ±ldÄ±. BÃ¶lgeyi ziyaret eden yerli ve yabancÄ± turistler, sÄ±cak hava balonlarÄ±yla fotoÄŸraf Ã§ektirdi. YaklaÅŸÄ±k 1 saat Kapadokya semalarÄ±nda uÃ§an sÄ±cak hava balonlarÄ±, gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.



