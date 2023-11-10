O istimbot yerine gitmeyi bekliyor... ‘Geldikleri gibi giderler’ demişti

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Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mirliva (Tuğgeneral) Mustafa Kemal Paşa, Adana’dan 13 Kasım 1918 günü öğle saatlerinde trenle İstanbul’a geldikten sonra, Haydarpaşa Garı’ndan bindiği ‘Kartal’ istimbotuyla Galata’ya doğru giderken, 55 parçalık işgal donanmasının arasından geçer... Bu geçiş sırasında yaveri Cevad Abbas’ın ağladığını gören Mustafa Kemal’in söylediği “Geldikleri gibi giderler” sözü, Kurtuluş Savaşı’nın ilk işaret fişeğini ateşler. İlk ismi ‘Enterprise’ olan 22 metrelik, 80 ton ağırlığındaki Kartal istimbotu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ‘emekli’ olduktan sonra yıllarca römorkör olarak kullanıldı. Sonra da Tuzla’daki Güzelyalı Koyu’nda terk edildi. Denizci Arif Ertik ile gazeteci Gökhan Karakaş 5 Kasım 2016’da batmak üzere olan Kartal’ı buldu. Çiçek Tersanesi’nde başlatılan restorasyon çalışmaları 2018’de tamamlandı ve Kartal İstimbotu törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

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BEŞ YIL ÖNCE YENİLENDİ

Anıt gemi statüsüne alınan Kartal’ın Beşiktaş’taki Denizcilik Müzesi’nin hemen karşısında sergilenmesine karar verildi ancak aradan beş yıl geçmesine rağmen bu gerçekleşmedi. Kartal İstimbotu’nun kurtarılması projesinde yer alan isimlerden Yönetmen Serkan Koç, Kartal’ın İstanbul’la buluşmasını beklediklerini ifade ederek şunları söyledi: “Tam da Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde İstanbul’un kentsel mirasının en önemli bir kaç eserinden biri olabilir. Hayalimiz, Tıpkı New York’taki Özgürlük Heykeli gibi, Türkiye’nin de dünyaya mesajı olması.”