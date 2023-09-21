Atatürk'e hakaret eden liseli tutuklanmıştı... Kılıçdaroğlu: Maharet, beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptğı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’e yönelik hakaretler, saray iktidarının yarattığı iklimin sonucudur. Bu çirkinliği kabul edemeyiz. Ancak maharet böyle eğitilen, böyle kandırılan, böyle beyni yıkanan bir çocuğu cezalandırmak değildir. Sarayın göz boyamak için yaptığı bu tutuklama, o çocuğun geleceğinden çalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Sadece ve sadece sarayın 'düşmanlaştırma' politikasına katkı sağlayacaktır" dedi.

'VATANDAŞLIK SATMA POLİTİKASININ VARACAĞI YER BURASIDIR'

Ayrıca Kuveytli bir kişinin, Atatürk'e yönelik hakaretlerini sürdürdüğünü kaydeden Kılıçdaroğlu, "Üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır. İddia doğru olsa da olmasa da saray iktidarının para karşılığı vatandaşlık satma politikasının varacağı yer burasıdır. Türkiye Cumhuriyeti lütufla değil, kanla kurulmuştur. Ülkemizin vatandaşlığı da aynı nispette kıymetlidir. Üç-beş dolara tamah ederseniz, böyle ahlaksız kişilerin karşısında eğilirsiniz. Bunu saray iktidarı kendisine yediriyor olabilir ancak bu durum Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz" ifadelerini kullandı. (DHA)