Atatürk Havalimanı’ndaki 2 hurda uçak TIR’larla taşındı

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Atatürk Havalimanı’nda yıllardır hurda olarak bekleyen biri Sovyetleri Birliği döneminden kalma 1965 model Antonov An-12 kargo uçağı ile, 1980 model Airbus A300 tipi 42 yaşındaki yolcu uçağı hukuki sürecin tamamlanmasının ardından 11 TIR ile Pendik’te bulunan depoya taşındı.

UÇAKLAR İFLAS EDEN FİRMALARA AİT

Uzun yıllar Rus Aeroflot Havayolları’nda hizmet veren 1965 model 4 motorlu Antonov AN-12 kargo uçağı 1994 yılında Türkiye’de faaliyet gösteren bir kargo şirketi tarafından satın alındı. Şirketin faaliyetlerini durdurmasının ardından uzun yıllardır Atatürk Havalimanı’nda hurda olarak bekliyordu. Airbus A300 tipi yolcu uçağı ise 2001 yılında Türkiye’ye gelmiş ve uzun yıllardır Atatürk Havalimanı’nda parçalanacağı günü bekliyordu.

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İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) düzenlediği satış ihalesini kazanan ileri dönüşüm firması, iki uçağın demonte işlemini yaklaşık 3 ayda tamamladı. Gerekli işlemlerin ve izinlerin alınmasının ardından uçaklar sabah saat 05.00 sıralarında başlayan operasyonla Pendik’te bulunan depoya kaldırıldı. 11 TIR’a yüklenen parçalar, Atatürk Havalima’nından Sahil Yolu üzerinden Sirkeci’ye getirildi. Buradan feribotla Harem’e geçen TIR’lar ardından sahil yolu üzerinden Pendik’e geldi. 11 TIR’ın taşıdığı parçalar halindeki iki uçak, ihaleyi alan firmanın Tepeören’de bulunan deposuna getirildi.

UÇAKLAR EĞİTİM VE FİLM STÜDYOSUNA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İleri dönüşüm firması tarafından satın alınan iki uçak, kabin memurlarının eğitim aldığı mock-up, güvenlik eğitimlerinin yapıldığı simülatör merkezi ve film çekimlerinin yapılabileceği stüdyo haline getirilecek. Bazı parçalar ise dekoratif amaçlı mobilya ve hatıra eşyalar haline getirilmesi planlanıyor.