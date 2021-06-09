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Gündem
Enver ALAS - İSTANBUL,DHA -
Haber Giriş: 09.06.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı! THY'den açıklama

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Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçaklarda da hasar almadığı öğrenildi. 

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında  sırasında  oksijen tüpü patladı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçaklarda da hasar almadığı öğrenildi. 

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THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Üstün, "Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı. 

Atatürk Havalimanında oksijen tüpü patladı THYden açıklama

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