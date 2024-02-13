Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin ihalesi iptal

Haberin Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Havalimanı arazisiyle ilgili çevre düzeni ve plan değişikliğine itiraz etmiş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ aleyhine açılan davada yürütmenin durdurulması ve iptalini talep etmişti.

Ankara 16. İdare Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te davayı karara bağladı. İdare Mahkemesi, ihalede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. İBB, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin bu kararını temyize götürdü. İBB’nin temyiz başvurusuyla ilgili kararını veren Danıştay 13. Dairesi, davanın idare mahkemesi tarafından reddedilmesinde hukuki isabet bulunmadığını kaydetti. Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin kararını bozan Danıştay 13. Dairesi, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere kesin olarak ihalenin iptaline oybirliği ile karar verdi. ◊ Fatma AKSU / İSTANBUL