MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAtaşehir'de mermer atölyesindeki yangında kediyi itfaiye kurtardı
GeriGündem Ataşehir'de mermer atölyesindeki yangında kediyi itfaiye kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 26.07.2020 - 01:51,Son Güncelleme:

Ataşehir'de mermer atölyesindeki yangında kediyi itfaiye kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ataşehir'de mermer atölyesindeki yangında kediyi itfaiye kurtardı
Abone Olgoogle-news

Ataşehir'de bir mermer atölyesinde konteynerde çıkan yangın kısa sürede söndürülürken yangında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen kediye oksijen verildi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde çıktı. İddiaya göre, işçilerin kaldığı konteynerde ocağın açık unutulması nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.  Yangın sırasında içeride bulunan 1 işçi kendi imkânlarıyla dışarıya çıktı. Ancak atölyedeki Fıstık adlı kedi konteynerde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri içeri girerek kediyi kurtardı. Dumandan etkilenen kediye oksijen verildi. 

Yangınla ilgili konuşan mermer atölyesinin sahibi Oğuzhan Örnek; “Akşam yüksek ihtimalle ocak açık unutuldu. Ondan dolayı bir yangın çıkmış, komşular zamanında fark etmişler yardımcı olmuşlar, şu an bir sıkıntı yok. İçeride kalan bir kişi vardı onda da bir sıkıntı yok. Bir de üst katta iki tane kedimiz vardı, ikisi de bizim baktığımız kedilerdi. Bir tanesi dumandan etkilenmişti ama itfaiyeci arkadaşlar içerden aldılar, oksijen uyguladılar şu anda iyi" şeklinde konuştu. 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle