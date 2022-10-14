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Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş'ın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü tutuklandı! İşte ifadesi...

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#İstanbul#Ataşehir#Doktor
Ataşehirde doktor Buğra Kaan Yücebaşın ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü tutuklandı İşte ifadesi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 11:47

İstanbul Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U. 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Adem U. hakimlikteki ifadesinde "Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti" dedi.

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Kayışdağı Caddesi'nde dün sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken 34 FTG 740 plakalı kamyonet çarptı.

Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı.

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TUTUKLANDI

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa’da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Ben de bahsedilen kamyonete bindim. Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Ataşehir#Doktor

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