Son dakika haberi: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne senarist ve yapımcı Birol Güven atandı. Adalet Bakan Yardımcılığına Hurşit Yıldırım, TPAO Genel Müdürlüğüne ise Ahmet Türkoğlu, MASAK Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDA 5 GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı. Karara göre görevlerinden alınan isimler, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız oldu.