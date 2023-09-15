×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Rektör atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Atama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rektör atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 02:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 7 üniversiteye yeni rektör ataması yapıldı.

Haberin Devamı

 

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Rektör atamaları da gerçekleştirildi. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince; Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Çağrı Erhan; Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Serkan Eryılmaz; Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu; İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fadime Yüksektepe; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İbrahim Özcoşar; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Rahmi Er; Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#Atama#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!