Atalay kararı mahkemede

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AYM’nin kısa kararı hak ihlallerinin ortadan kaldırılması ve Atalay’ın yeniden yargılanmasına başlanması, hükmün infazının durdurulması, tahliyesinin sağlanması, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesini içeriyor. İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM’nin Atalay’ın infazının durdurulması ve tahliye edilmesi yönündeki kararına ilişkin karar vermesi bekleniyor.

Öte yandan Can Atalay’ın avukat arkadaşları AYM kararı sonrası İstanbul Adalet Saray’ının içinde bulunan Themis heykeli önünde oturma eylemi yaptı. Eylemin AYM kararı uygulanana kadar devam edeceği belirtildi.